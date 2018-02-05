Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике получил еще один срок за сексуальное насилие — 125 лет
Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар 5 февраля получил еще один срок за сексуальное насилие — от 40 до 125 лет, сообщает Reuters.
Нассара признали виновным в трех эпизодах сексуального насилия над воспитанницами гимнастического клуба Twistars в округе Итон штата Мичиган, сообщает The Washington Post (издание не уточняет, сколько лет было его жертвам). Нассар признал вину, пишет CNN.
В своем последнем слове он попросил прощения у всех своих жертв, заявив, что «их рассказы навсегда останутся в его мыслях». Однако судья Дженис Каннингем выразила сомнение в том, что Нассар действительно раскаивается.
«Я не уверена, что вы понимаете, что сделанное вами неправильно, и [осознаете] тот губительный эффект, который оказали на жертв, их семьи и друзей. Очевидно, что вы отрицаете [свою вину]. Вы не поняли», — заявила судья во время вынесения приговора.