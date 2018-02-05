Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике получил еще один срок за сексуальное насилие — 125 лет

Reuters
16:22, 5 февраля 2018
Надежный источник

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар 5 февраля получил еще один срок за сексуальное насилие — от 40 до 125 лет, сообщает Reuters.

Нассара признали виновным в трех эпизодах сексуального насилия над воспитанницами гимнастического клуба Twistars в округе Итон штата Мичиган, сообщает The Washington Post (издание не уточняет, сколько лет было его жертвам). Нассар признал вину, пишет CNN.

В своем последнем слове он попросил прощения у всех своих жертв, заявив, что «их рассказы навсегда останутся в его мыслях». Однако судья Дженис Каннингем выразила сомнение в том, что Нассар действительно раскаивается.

«Я не уверена, что вы понимаете, что сделанное вами неправильно, и [осознаете] тот губительный эффект, который оказали на жертв, их семьи и друзей. Очевидно, что вы отрицаете [свою вину]. Вы не поняли», — заявила судья во время вынесения приговора.

Reuters
Приговор к округе Итон штата Мичиган стал третьим для Ларри Нассара. Ранее его уже осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное под предлогом медицинских процедур, в округе Ингем; там Нассар получил срок от 40 до 175 лет. Также он осужден на 60 лет за хранение детской порнографии. Это наказание Нассар начнет отбывать после истечения сроков за сексуальное насилие.
Ларри Нассар был врачом в Мичиганском университете и работал со сборной США по спортивной гимнастике. Его обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 250 женщин и девочек, в том числе олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони. 
Из-за скандала с Нассаром 31 января 2018 года Федерация гимнастики США объявила об отставке всех членов правления.

Еще о деле Лари Нассара

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

В Новосибирской области дети погибли в оставленной коммунальщиками яме Жители поселка Колывань устроили стихийный митинг, требуя отставки главы района

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме