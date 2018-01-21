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Десятки женщин выступили на суде над бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике. Его обвинили в изнасилованиях
Meduza
07:22, 21 января 2018
Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный к 60 годам тюрьмы за детскую порнографию, признал вину в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совершенном под видом медицинских процедур. По судебному соглашению десяткам жертв Нассара позволили выступить на процессе. Среди них оказались олимпийские чемпионки 2012 года Эли Райсман и Джордин Уибер. Всего в сексуальном насилии Нассара обвинили более 140 женщин.