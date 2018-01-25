Врача сборной США по спортивной гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Видео

Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к сроку от 40 до 175 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенным под видом медицинских процедур. Процесс касался семи пострадавших, но в суде смогли выступить около 150 женщин, обвинивших врача в насилии. Среди них были олимпийские чемпионки 2012 года Эли Райсман и Джордин Уибер. Ранее он получил 60 лет за хранение детской порнографии.