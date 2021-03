После двух подряд массовых убийств в США Джо Байден потребовал ограничить продажу оружия. Его попытки почти обречены на провал

Цветы на ограждении вокруг супермаркета King Soopers, оставленные на следующий день после того, как 22 марта 2021 года здесь произошло массовое убийство. Боулдер, штат Колорадо Chet Strange / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

В США произошли сразу два массовых убийства подряд. Подозреваемые воспользовались либеральностью местных законов о продаже оружия

23 марта президент США Джо Байден потребовал от американского Конгресса запретить в стране продажу штурмового (полуавтоматического) огнестрельного оружия и магазинов большой емкости. Одновременно он призвал Сенат утвердить два уже принятых Конгрессом 11 марта законопроекта, которые призваны закрыть лазейки в системе проверки людей, покупающих оружие. «Не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять шаги, отвечающие здравому смыслу, которые спасут жизни людей в будущем», — заявил Байден.

Заявление стало ответом на сразу два массовых убийства, которые произошли в США за последние две недели. 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг в ходе серии вооруженных нападений на массажные салоны убил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Лонг, чьи мотивы пока точно не установлены, был вооружен 9-миллиметровым пистолетом, который легально купил прямо перед тем, как начать убивать людей: в отличие от ряда других штатов, законы Джорджии не требуют от оружейных магазинов соблюдать так называемый период ожидания в несколько дней перед тем, как продать человеку оружие. Достаточно быстрой проверки биографических данных покупателя, которая обычно занимает у продавца около полутора минут.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса, предположительно, страдавший от психологических проблем и мании преследования, открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер. Погибли 10 человек, в том числе полицейский. Алисса купил оружие 16 марта, всего за шесть дней до нападения. Он приобрел один из вариантов популярной полуавтоматической винтовки AR-15, известной как модель AR-556.

Формально приобретенная Алиссой версия AR-556 считается пистолетом — у нее более короткий ствол, чем у классических вариантов AR-15, и другая конструкция приклада. Однако она гораздо более смертоносна, чем пистолеты, потому что стреляет более мощными винтовочными патронами, пишет The Washington Post. При этом за 10 дней до стрельбы местная стрелковая ассоциация добилась в суде отмены действовавшего с 2018 года закона, запрещающего в Боулдере подобное оружие. Закон был принят для предотвращения массовых убийств, подобных тому, что произошло в супермаркете.

Однажды Байдену уже удалось добиться ограничений на продажу оружия. Но теперь шансов у него почти нет

Еще будучи сенатором, Джо Байден сыграл ведущую роль в принятии в 1994 году закона, который включал запрет на многие виды полуавтоматического оружия в США, напоминает The Washington Post. Об этом во время своего выступления 23 марта напомнил и сам президент: «Я сделал это, когда был сенатором. Он [закон] прошел». По словам Байдена, эта мера позволила снизить число массовых убийств.

Однако срок действия этого закона истек в 2004 году и продлить его не удалось из-за сопротивления членов Республиканской партии, которые традиционно выступают в защиту Второй поправки к Конституции, дающей право владеть оружием в США. Более того, закон вызвал такое противодействие, что им часто объясняют разгром, который потерпела Демократическая партия на промежуточных выборах 1994 года в конгресс, пишет «Би-би-си».

При этом два нынешних законопроекта об ужесточении контроля за покупателями оружия, которые Байден призвал утвердить в сенате, касаются куда более скромных ограничений, чем запрет на полуавтоматические модели.

Законопроекты, в частности, направлены на то, чтобы закрыть лазейки в процессе проверки покупателя оружия на наличие судимости. Так называемая «чарльстонская лазейка», например, позволяет ему купить оружие, если проверка биографических данных не будет завершена через три дня. Свое название она получила после того, как позволила приобрести оружие Дилану Руфу, застрелившему девять человек в церкви с афроамериканскими прихожанами в городе Чарльстон (Южная Каролина) в 2015 году.

Второй законопроект призван закрыть «лазейку выставок оружия» — она позволяет частным лицам, не имеющим лицензии на торговлю оружием, покупать и продавать его друг другу без проверки биографических данных. Часто такие сделки в США заключают на оружейных выставках и ярмарках.

Однако чтобы провести хотя бы эти законопроекты через Сенат, их сторонникам надо получить 60 голосов из 100, поэтому у них фактически нет шансов, констатируют The Associated Press и The New York Times. Сейчас республиканцы и демократы имеют по 50 мест в Сенате (плюс один голос у вице-президента США, демократа Камалы Харрис, которая занимает пост председателя сената и может голосовать, если позиции остальных членов верхней палаты по какому-либо вопросу разделятся поровну).

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл уже заявил, что выступает против законопроектов, хотя и «открыт для обсуждения». Другой лидер республиканцев, сенатор Тед Круз из Техаса высказался более жестко. «Каждый раз, когда происходит стрельба, мы играем в этот нелепый театр, где комитет собирается и предлагает ряд законов, которые ничего не сделают, чтобы остановить эти убийства, — сказал Круз, выступая со вступительным словом на слушаниях в судебном комитете Сената по вопросу о насилии с применением огнестрельного оружия. — Что происходит в этом комитете после каждого массового расстрела, так это то, что демократы предлагают отобрать оружие у законопослушных граждан — потому что это их политическая цель».

Как напоминает The New York Times, президенту США Бараку Обаме не удалось добиться от республиканцев ужесточения законов об оружии даже после стрельбы в 2012 году в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте, в результате которой погибли 20 детей и шесть взрослых.

Что касается более радикальных предложений Байдена, таких как полный запрет штурмового оружия и магазинов большой емкости, то они вряд ли получат даже 50 голосов в сенате, отмечает NBC.

Даже сам Байден выразил неуверенность в своем успехе, отвечая на вопрос журналистов, хватит ли у него политического капитала, чтобы добиться ограничений на продажу оружия. «Я надеюсь на это, — сказал президент, скрестив пальцы. — Я не знаю. Я еще не подсчитывал».

