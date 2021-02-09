Посетители музыкального фестиваля в Дар-Эс-Саламе в Танзании AFP / Scanpix / LETA

В Танзании уже несколько месяцев официально нет коронавируса, а власти страны отказываются от вакцинации и предлагают использовать в качестве профилактики ковида средства народной медицины. При этом больницы наполнены людьми с пневмонией, а у нескольких вернувшихся недавно из Танзании российских туристов уже диагностировали коронавирус.

В 58-миллионной Танзании весной 2020 года было зарегистрировано 509 случаев коронавируса, 21 человек умер от болезни. Однако уже в начале июня президент Джон Магуфули официально заявил, что болезнь в стране побеждена и что Танзания снова готова принимать туристов. В качестве профилактики против коронавируса он предлагал применять лечебные травы, паровые процедуры и смесь из имбиря и лука.

С тех пор в стране статистика заболеваемости коронавирусом более не велась. Однако примерно с декабря 2020 года в Танзании начало резко расти число заболевших с симптомами пневмонии. Вопреки прямой директиве президента, запрещающего публичные комментарии на тему ковида всем, кроме него самого, министра здравоохранения и нескольких чиновников, местная католическая церковь заявила о высоком уровне заболеваемости и призвала прихожан носить маски.

На фоне сообщений о росте числа заболевших Магуфули обвинил граждан страны в том, что они привозят коронавирус из соседних стран. При этом чиновники местного минздрава, посетившие несколько госпиталей, заявили, что большинство случаев пневмонии с коронавирусом не связаны. Они призвали жителей страны носить маски — но подчеркнули, что это «не из-за коронавируса, а для профилактики респираторных заболеваний».

В конце января Магуфули также заявил о том, что власти не будут вакцинировать население, так как он не хочет, чтобы танзанийцев «использовали в качестве подопытных кроликов». Он назвал вакцины опасными и выразил скепсис по поводу их работоспособности: «Если бы белые были способны создавать работающие вакцины, они бы уже нашли вакцину от СПИДа, рака и туберкулеза».

Позицию Магуфули подвергла критике Всемирная организация здравоохранения, но через несколько дней приверженность отказу от вакцин подтвердила министр здравоохранения страны Дороти Гваджима. Она отметила, что у правительства есть «собственная процедура получения лекарств», — а также призвала жителей Танзании следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться санитайзером.

Как напоминает Axios, Танзания не единственная страна в мире, которая отрицает существование ковида на своей территории. Но при этом другие такие страны — например, КНДР и Туркменистан — планируют массовую вакцинацию своего населения. Издание пишет, что в условиях открытых границ действия властей Танзании могут нести угрозу для всего мира — так как оттуда могут распространяться новые штаммы вируса. В Дании в конце января у двух туристов, вернувшихся из Танзании, был выявлен так называемый южноафриканский штамм, против которого существующие вакцины могут действовать хуже.

Некоторые страны уже ограничили авиасообщение с Танзанией. Например, бывшая метрополия Танзании Великобритания запретила въезд из этой страны, а власти США официально не рекомендовали посещать ее из-за коронавируса. В России никаких ограничений, связанных с Танзанией, нет.

Более того, Танзания 1 августа стала одним из первых четырех государств, с которыми РФ официально возобновила авиасообщение — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда объяснила это решение популярностью страны у россиян. Танзания до сих пор является одной из немногих жарких стран, куда могут поехать россияне.

Из-за этого туристический поток в Танзанию, с которой раньше у России не было прямого авиасообщения, резко вырос. На танзанийский остров Занзибар открылись регулярные рейсы из Москвы, а из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Красноярска туда теперь летают чартеры.

Россияне, которые возвращаются из Танзании, должны в трехдневный срок сделать тест на коронавирус. За последние два дня стало известно о как минимум двух случаях, когда эти тесты оказались положительными, — у туристов, вернувшихся в Хакасию и в Тульскую область.

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Григорий Левченко