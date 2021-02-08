ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за данных о его низкой эффективности против местного штамма коронавируса

Власти ЮАР отложили вакцинацию препаратом шведско-британской компании AstraZeneca после того, как ученые заявили о его невысокой эффективности против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, что решение о применении вакцины от AstraZeneca будет принято после консультаций с учеными. Однако, по словам министра, это не повлияет на сроки вакцинации в стране, которая должна начаться в феврале. Вместо препарата от AstraZeneca будут использоваться вакцины от американских компаний Pfizer и Johnson & Johnson.

ЮАР заказала 20 миллионов доз вакцины Pfizer и девять миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. С AstraZeneca страна договорилась о поставке полутора миллионов доз вакцины и 1 февраля получила миллион из них. Сообщалось, что ЮАР заплатит за каждую дозу шведско-британской вакцины 5,25 доллара — больше, чем другие страны Африки и даже страны Евросоюза.

7 февраля ученые из Великобритании и ЮАР заявили, что вакцина от AstraZeneca, по всей видимости, не работает при легком и умеренном течении болезни, вызванной южноафриканским штаммом коронавируса: в группе, получавшей вакцину, заболели 19 из 748 человек, в группе плацебо — 20 из 714 человек. Эффективность препарата против тяжелой формы болезни и его влияние на смертность не изучались. Исследование проводилось на , оно пока не опубликовано в рецензируемых научных журналах.

В AstraZeneca отметили, что исследование было недостаточно масштабным, а участвовали в нем преимущественно молодые люди, из-за чего результаты могут быть неполными. В компании добавили, что их вакцина должна быть эффективна против тяжелого течения ковида и что они планируют адаптировать препарат против южноафриканского штамма к осени 2021 года.

По официальным данным, в ЮАР с начала пандемии зафиксировано 1,476 миллиона случаев коронавируса. 1,36 миллиона заразившихся выздоровели, 46 тысяч умерли.

На большей части территории страны доминирует так называемый южноафриканский вариант коронавируса, выявленный в конце 2020 года. Он считается более заразным и более устойчивым к прививкам.

В ноябре компания AstraZeneca объявила о 70-процентной эффективности своей вакцины против коронавируса. При этом эффективность различалась в зависимости от схемы вакцинации. При приеме двух полных доз вакцины она составляла 62%, при приеме сначала половины, а затем полной дозы — 90%.