Навальный сказал, что Путина запомнят как отравителя. В Кремле ответили, что президенту глупо думать о своем месте в истории

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, еще один вопрос, если можно. Вчера Алексей Навальный выступал с речью в суде, ознакомились ли с этой речью в Кремле или нет?

Дмитрий Песков: Нет. Нет.

«Эхо Москвы»: Там он среди прочего говорил о том, каким запомнится Владимир Путин будущим поколениям, потомкам. И вот в связи с этим вопрос: а Владимир Путин как-то думает о месте в истории или нет? Насколько он об этом как-то размышляет? Говорит ли он что-то об этом?

Дмитрий Песков: В смысле, ну, я не думаю, что, я не думаю, что, честно говоря, упомянутому вами осужденному [стоит] говорить о месте, которое Путин займет в истории. Однозначно нет. Об этом говорить людям, людям этой страны. Еще, пожалуйста?

«Эхо Москвы»: Да-да, я как раз про другое спрашивал: даже не про его оценки, а просто про Владимира Путина, насколько он об этом, скорее, думает, ориентирован ли он на мысли об этом? Задумывается ли он на тему?

Дмитрий Песков: Вы знаете, он сам неоднократно говорил, что вот эти думы — это не то, чему он предается, да. Президент работает каждый день, вы видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов. Вот мы только что с вами говорили — льготная ипотека. Льготная ипотека — это есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Есть текущие вопросы, которые абсолютно далеки от схоластики, но которые касаются жизни миллионов и миллионов россиян, которые, кстати, пользуются этой льготной ипотекой. Вот этим вместе с правительством занимается президент каждый день. Понимаете, было бы, наверно, глупо, если бы он вместо этого слушал какие-то выступления осужденных. Или думал о месте в истории.

Расшифровал Александр Бакланов