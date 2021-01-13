Федеральные власти США впервые за 68 лет казнили женщину. Она убила беременную и выдала ее ребенка за своего Преступницей ее сделало жестокое насилие с раннего детства, говорят адвокаты

Адвокаты Лизы Монтгомери / Reuters / Scanpix / LETA

В тюрьме города Терре-Хот (штат Индиана) казнили 52-летнюю Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Ей ввели смертельную инъекцию. Перед казнью Монтгомери спросили, хочет ли она что-то сказать. Она ответила, что нет.

Лиза Монтгомери — третья женщина, казненная федеральным правительством США с 1900 года. Предыдущие казни на федеральном уровне прошли еще в 1953 году. Тогда казнили сразу двух женщин: Бонни Браун Хеди — за похищение и убийство сына автомобильного магната, Этель Розенберг — за шпионаж в пользу СССР. Казни женщин на уровне штатов осуществлялись и после 1953 года. Последняя из них прошла в 2015 году; была казнена Келли Гиссенданер, приговоренная к смерти за организацию убийства мужа. Смертные казни на федеральном уровне возобновились в июле 2020-го после 17-летнего перерыва.

Лиза Монтгомери извлекла плод у беременной женщины. И выдавала его за своего ребенка

В 2004 году жительница Канзаса Лиза Монтгомери связалась по интернету с 23-летней Бобби Джо Стиннетт из Миссури. Они были знакомы по форуму заводчиков собак, где Стиннетт писала, что ждет ребенка. Лиза представилась Бобби Джо чужим именем и приехала к ней под предлогом покупки щенка. Она стала душить Бобби Джо, которая на тот момент была на восьмом месяце беременности. Потом Монтгомери разрезала ее живот ножом и извлекла ребенка. Бобби Джо была еще жива, когда спустя несколько часов ее нашла ее мать. Молодая женщина умерла в больнице.

Лиза вернулась в Канзас и сообщила своему мужу Кевину, что родила девочку. До этого она говорила супругу, что беременна, поэтому он поверил, что новорожденная — это их ребенок. Лиза показала девочку не только мужу, но и соседям, которым тоже рассказывала, что ждет ребенка. Женщину задержали через сутки после преступления. Девочка, которую она похитила, выжила. Ее вернули отцу, который назвал ее Виктория Джо. Сейчас ей 16 лет. Она никогда не высказывалась публично о смерти матери.

Монтгомери несколько раз симулировала беременность. Бывший муж собирался использовать это, чтобы забрать у нее детей

В суде Кевин Монтгомери рассказал, что его жена, которая родила четверых детей в предыдущем браке, трижды сообщала ему о беременности (в первые два раза ей якобы пришлось совершить аборты из-за проблем со здоровьем). Но бывший муж Лизы Карл Боман заявил, что на самом деле она не могла иметь детей: после четырех родов ей провели стерилизацию.

По словам Карла, Лиза симулировала беременность не только в браке с Кевином, но и в браке с ним — хотя он, в отличие от Кевина, знал про стерилизацию. После развода Карл хотел добиться опеки над двумя из четырех детей, которых ему родила Лиза, и собирался использовать фальшивые беременности бывшей жены в качестве аргумента против нее в суде. Лиза знала об этих планах. По словам Карла, незадолго до убийства она позвонила ему и пообещала «доказать, что он неправ».

Обвинение потребовало для Лизы смертной казни, заявив, что она была вменяема и планировала преступление — в частности, искала в интернете, как делать кесарево сечение. Защита настаивала на пожизненном заключении, утверждая, что подсудимая с детства была жертвой насилия, из-за чего у нее развился синдром ложной беременности (псевдоциез). Их аргументы не убедили присяжных, и те выступили за смертную казнь.

Монтгомери с детства была жертвой насилия. Отчим насиловал ее, а мать заставляла заниматься проституцией

По словам адвокатов, Джуди Шонесси — мать Лизы — пила во время беременности. Отец ушел из семьи, еще когда девочке было три года. Когда ей исполнилось четыре, ее восьмилетнюю сестру Диану забрали органы опеки: она подверглась сексуальному насилию со стороны одного из приятелей Джуди. Лиза осталась с матерью, которая обращалась с ней жестоко — например, заставляла принимать холодный душ, когда девочка мочилась в постель, и заклеивала рот скотчем, когда хотела заставить ее замолчать.

К 13 годам Лизу начал насиловать ее отчим-алкоголик Джек Клейнер. Также ее насиловали его друзья. Клейнер угрожал Лизе, что изнасилует ее младшую сестру Пэтти, если она откажется ему подчиниться, и что убьет всю ее семью, если она кому-нибудь расскажет. К тому времени, как Лизе исполнилось 15, к ее сексуальной эксплуатации подключилась и ее мать. Она заставляла дочь заниматься сексом с электриками и сантехниками в качестве платы за их услуги.

В начальной школе Лиза была отличницей, но позднее ее перевели в класс для детей с особыми потребностями. После окончания школы она хотела уйти в армию, однако в 18 лет вышла замуж за 25-летнего Карла Бомана. Он был сыном четвертого мужа ее матери и приходился ей сводным братом. Карл, к отношениям с которым Лизу подтолкнула мать, избивал и насиловал жену. К 23 годам Лиза родила четверых детей. В 1990 году ей сделали стерилизацию (по словам защиты, по настоянию матери и мужа).

Позднее Карл и Лиза развелись, и она вышла замуж второй раз за Кевина Монтгомери. Он не был таким жестоким, как Карл, но тоже подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Лиза стала много пить после рождения детей и не могла за ними ухаживать. За собой она тоже не следила, у нее появились вши.

Адвокаты, которые стали работать с Лизой после вынесения смертного приговора, утверждали, что на фоне постоянного насилия у нее развился комплекс психических расстройств и неврологических нарушений. Она с трудом понимала, что реально, а что нет, не чувствовала собственного тела, не могла контролировать свои импульсы. Убийство стало кульминацией ее психического расстройства. Адвокаты настаивали, что государство не смогло защитить Лизу: ни органы опеки, забравшие ее старшую сестру; ни школа, куда она приходила в грязной и дырявой одежде; ни двоюродный брат-полицейский, которому она рассказала о насилии со стороны отчима. Кроме того, адвокаты жестко критиковали своих коллег, которые изначально недооценили роль травм Лизы в ее преступлении. Защита также отмечала, что, кроме Лизы, никто из женщин, в последние десятилетия осужденных в США за похищение нерожденного ребенка, не был приговорен к смерти.

Защита Монтгомери добивалась отмены смертного приговора, настаивая, что осужденная не поймет, за что ее казнят

В последнее время защита Лизы добивалась отмены казни, настаивая на том, что из-за перенесенного насилия она психически больна и не способна понять, за что ее казнят. Адвокаты и более тысячи активистов попросили действующего президента США Дональда Трампа смягчить наказание Лизе, а Межамериканская комиссия по правам человека предложила отложить ее казнь. Но решения комиссии не имеют юридической силы, а Трамп не отреагировал на обращения.

Казнь Лизы была назначена на декабрь, но ее отложили, так как двое адвокатов осужденной заболели ковидом. В последние дни перед исполнением приговора защита Лизы добилась отсрочки казни сразу в нескольких судах. Но Верховный суд США эту отсрочку отменил. Адвокат осужденной Келли Генри назвала казнь своей подзащитной позором: « казнить человека, который не может рационально осмыслить эту казнь».

Ольга Корелина