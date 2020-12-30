В США умер (вероятно, от ковида) заключенный Ромел Брум. Его приговорили к смерти за изнасилование и убийство, но он пережил собственную казнь на 11 лет

Ohio Department of Rehabilitation and Correction / AP / Scanpix / LETA

В США, в тюрьме штата Огайо, умер 64-летний Ромел Брум. Причиной его смерти, вероятно, стал коронавирус, заявил исправительный департамент Огайо. По данным журналистов и правозащитников, всего за время пандемии в США ковидом заболели не менее 275 тысяч заключенных, не менее 1700 из них умерли.

Брум был осужден за похищение, изнасилование и убийство 14-летней Трайны Миддлтон в Кливленде в 1984 году. Он затащил девочку в машину, когда она с двумя подругами возвращалась домой после футбольного матча. Спустя два часа тело Миддлтон нашли на стоянке. Девочка была изнасилована и убита семью ударами ножом в грудь. В суде Брум отрицал свою вину. Но ДНК-экспертиза, проведенная в 2001 году, подтвердила, что сперма, следы которой нашли на половых органах Миддлтон, принадлежала именно ему. Кроме изнасилования и убийства Миддлтон его также признали виновным в попытке похищения еще двух девочек-подростков.

Брум добивался отмены смертной казни, но суд отказал ему в этом. В 2009 году заключенного попытались казнить с помощью смертельной инъекции. Но спустя примерно два часа казнь остановили, поскольку бригада медработников так и не смогла найти у Брума подходящую вену для инъекции. Ему 18 раз вводили иглу в сосуды на руках и на ногах, причем в некоторые — по несколько раз. Места проколов распухли и покрылись синяками. Брум пытался помочь: он лег на левый бок и стал двигать рукой вверх и вниз, сжимая и разжимая пальцы. Медработники нашли вену, но ввести раствор у них все равно не получилось. Брум вскрикивал от боли, когда ему вводили иглу. После очередной попытки он лег на кровать и закрыл лицо руками. Казалось, он плачет, описывал происходящее журналист Associated Press.

В итоге медработники пришли к выводу, что Бруму не удастся ввести смертельный препарат. Губернатор Огайо Тед Стрикленд отложил исполнение приговора на неделю. Но адвокаты Брума попросили суд о замене смертной казни на пожизненное заключение. Они настаивали, что вторая попытка казнить их подзащитного была бы слишком жестоким наказанием и что, согласно Конституции США, никто не может быть наказан дважды за одно и то же преступление. Но суды на уровне штата, а затем и на федеральном уровне отказались отменить казнь. Среди их аргументов было то, что в 2009 году она так и не началась, поскольку Бруму не ввели смертельный препарат, и то что новая попытка не должна быть такой болезненной, поскольку власти Огайо введения смертельных инъекций.

Тюремные медработники объяснили проблемы с казнью Брума тем, что в прошлом он употреблял наркотики внутривенно. Позднее кто-то из сотрудников тюрьмы также утверждал, что заключенный сам пытался сорвать казнь, приняв накануне упаковку антигистаминных препаратов, чтобы . Но последнее не было доказано и не использовалось как аргумент в суде.

Мать Тайны Миддлтон приветствовала решение суда привести смертный приговор в исполнение. Она заявила, что была на первой казни и будет присутствовать на второй. «Это не вернет мою малышку, но я буду там, чтобы поддержать ее», — сказала она NBC в 2016 году. Казнь Брума была назначена на июнь 2020-го, но позднее ее отложили до марта 2022-го из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций.

На 2009 год Ромел Брум стал вторым заключенным в современной истории США, которого не удалось казнить с первого раза. Первым в 1946 году стал 17-летний Вилли Фрэнсис из штата Луизиана, которого приговорили к казни на электрическом стуле за убийство аптекаря. Когда казнь началась, Фрэнсиса стало трясти, он закричал: «Я не умираю!» Оказалось, стул был неправильно подключен к электрической сети. Адвокат Фрэнсиса просил заменить казнь на пожизненное заключение, ссылаясь на запрет наказывать дважды за одно преступление. Но суд проигнорировал этот аргумент. Фрэнсиса повторно казнили на электрическом стуле в 1947 году.

После неудачной попытки казнить Брума похожие истории повторились еще с двумя заключенными. Обоих приговорили к смерти за убийства и оба имели онкологические заболевания. В 2017 году в Огайо попытались ввести смертельную инъекцию 69-летнему Альве Кэмпбеллу, но не нашли подходящую вену. Казнь отложили, а в 2018-м Кэмпбелл умер в тюрьме от естественных причин. В 2018 году в Алабаме аналогичным образом попытались казнить 61-летнего Дойла Ли Хэмма. Ему также не удалось ввести смертельный препарат; заключенного измучили попытками сделать инъекцию. В итоге власти Алабамы отказались от попыток казнить его.

Ольга Корелина