Боевая десантная машина БМД-4 Станислав Красильников / ТАСС

Утром 24 декабря 2020 года военный в Пскове случайно выстрелил из пушки по торгово-развлекательному центру Fjord Plaza, расположенном на западном выезде из Пскова. Первыми об этом вечером 25 декабря сообщили издания Baza и «Псковская губерния».

По информации Baza, 19-летний ефрейтор по фамилии Комаров обслуживал боевую десантную машину БМД-4, когда произошло два выстрела из автоматической пушки. «Псковская губерния» утверждает, что это случилось, когда военный в гараже разряжал орудия после учений. Телеканал РЕН сообщил, что ефрейтор без разрешения решил осмотреть и опробовать БМД-4, после чего случайно выстрелил.

попала в крышу торгового центра, пробила ее и упала на втором этаже в магазине «Детский мир». Куда попал второй снаряд, неизвестно. После случившегося из ТРЦ Fjord Plaza эвакуировали около 300 человек, на место прибыли представители МВД, Росгвардии и военной прокуратуры.

В командовании Псковского гарнизона сообщили ТАСС, что 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин произошел непроизвольный выстрел из .

Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал.

В Псковском гарнизоне не уточнили, о каком нежилом здании идет речь. Телеканал РЕН сообщил, что военные имели в виду торгово-развлекательный центр Fjord Plaza. Как указывает издание «Север.Реалии», воинская часть, откуда произвели выстрел, расположена в трех километрах от ТРЦ.

В ТРЦ Fjord Plaza сообщили РБК, что не комментируют ситуацию. Несколько сотрудников, продавцов и охранников торгового центра сказали изданию «Север.Реалии», что 24 декабря в здании провели учебную эвакуацию, а данные о снаряде — это «сказки». Источник издания, «знакомый с ситуацией в торговом центре», рассказал, что продавцов попросили молчать о случившемся. При этом сотрудница магазина Kids Mall, примыкающего к «Детскому миру», сообщила журналистам, что людей в тот день эвакуировали после того, как она «услышала сильный грохот, будто несколько стеллажей упали или батут лопнул».

В пресс-службе МЧС по Псковской области сообщили, что не выезжали 24 декабря на инцидент с упавшим снарядом. «Нет, у нас нет таких данных», — сказали в ведомстве. В военной полиции Пскова отказались от комментариев.

Источник издания «Север.Реалии», близкий к правоохранительным органам, допустил, что после случившегося, возможно, будет возбуждено уголовное дело. По его словам, предварительное расследование ведет военно-следственный отдел Следственного комитета. СК это не комментировал.

В начале ноября у торгового центра Fjord Plaza обнаружили снаряд от гранатомета, сообщало Псковское агентство информации. Его нашла женщина, кормившая бездомных котов. Бригада аварийно-спасательной службы установила, что это учебный снаряд.