На учениях «Запад-2017» вертолет, запустивший ракеты по зрителям, после посадки обстрелял склад

Во время учений «Запад-2017», проходивших в сентябре, вертолет Ка-52 не только случайно запустил ракеты в сторону зрителей, но и нанес удар по складу, сообщает РБК со ссылкой на источники в авиационной отрасли и близкие к Минобороны.

Вертолет, напомнили собеседники издания, случайно произвел пуск ракет в сторону зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Пострадали, по данным РБК, три человека. Минобороны заявило, что пострадавших нет.

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После этого экипаж Ка-52 получил приказ прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Уже после посадки, рассказали источники РБК, произошел еще один незапланированный выстрел. Снаряд попал в склад, частично разрушив одну из стен здания. Никто не пострадал.

По словам источников агентства, пуск 30-миллиметрового снаряда произошел в результате ошибки техников, проверявших вертолет.