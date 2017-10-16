На учениях «Запад-2017» вертолет, запустивший ракеты по зрителям, после посадки обстрелял склад

РБК
05:54, 16 октября 2017
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Во время учений «Запад-2017», проходивших в сентябре, вертолет Ка-52 не только случайно запустил ракеты в сторону зрителей, но и нанес удар по складу, сообщает РБК со ссылкой на источники в авиационной отрасли и близкие к Минобороны.

Вертолет, напомнили собеседники издания, случайно произвел пуск ракет в сторону зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Пострадали, по данным РБК, три человека. Минобороны заявило, что пострадавших нет.

66.RU: «Запад-2017»: боевой вертолет обстрелял зрителей
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После этого экипаж Ка-52 получил приказ прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Уже после посадки, рассказали источники РБК, произошел еще один незапланированный выстрел. Снаряд попал в склад, частично разрушив одну из стен здания. Никто не пострадал.

По словам источников агентства, пуск 30-миллиметрового снаряда произошел в результате ошибки техников, проверявших вертолет.

Техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — заключил он. 

РБК
Учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В учениях, как объявляло Минобороны РФ, были задействованы около 13 тысяч военнослужащих, около 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и до 10 боевых кораблей.

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