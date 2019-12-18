Трое бывших солдат отсудили у Минобороны 6 миллионов рублей. Во время учений они попали под танковый обстрел на полигоне

Минобороны должно выплатить троим бывшим военнослужащим, которые во время учений попали под танковый обстрел на полигоне, компенсацию в 6 миллионов рублей. Такое решение вынес Ленинградский областной суд, рассмотрев апелляцию бывших солдат на решение суда первой инстанции, сообщили «Медузе» в правозащитной организации «Зона права».

Дмитрию Пахмутову присуждена компенсация в 3 миллиона рублей, Вадиму Габидуллину — в 2 миллиона рублей, Арсену Османову — 1 миллион рублей, рассказал адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов.

Суд первой инстанции в сентябре 2019 года обязал минобороны выплатить Пахмутову, Габидуллину и Османову в общей сложности четыре миллиона рублей.

В июне 2017 года четверых военнослужащих во время плановых танковых стрельб разместили в секторе прямого огневого поражения. Один из военных — Андрей Виттих — был смертельно ранен и умер на месте происшествия. Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов получили тяжелые ранения.

Отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были приговорены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.