Трое солдат отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей за обстрел из танков

Лужский городской суд Ленинградской области взыскал четыре миллиона рублей с Минобороны РФ в пользу трех бывших рядовых, которые получили тяжелые ранения во время плановых танковых стрельб. Об этом «Медузе» сообщили в организации «Зона права».

По решению суда Дмитрий Пахмутов получит компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей, Вадим Габдуллин — один миллион, Арсен Османов — 500 тысяч рублей, рассказал адвокат Дмитрий Герасимов, представлявший истцов.

Солдаты получили ранения во время танковых стрельб в сентябре 2017 года. В ходе учений их разместили в секторе прямого огневого поражения, не оборудовав участки красным флагом. 20-летний рядовой Андрей Виттих погиб.

На военных учениях танки расстреляли пехоту (Западный военный округ) АДВ-ТВ

В феврале 2019 года суд признал двоих подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина виновными в халатности по делу о гибели солдата на стрельбах. Их приговорили к трем годам условно.