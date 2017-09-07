На учениях в Ленинградской области при стрельбах из танка погиб военнослужащий, пятеро ранены
Министерство обороны России сообщило о гибели военнослужащего при взрыве на полигоне в Ленинградской области. Еще пятеро военных получили ранения.
Как сообщили в штабе Западного военного округа, на полигоне проходили плановые учебные стрельбы.
Инцидент произошел около 12:30 про московскому времени. В сообщении штаба говорится, что при стрельбах из танка один из снарядов после рикошета от земли взорвался рядом с укрытием, где находились шестеро военнослужащих из группы инженерного обеспечения.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. «На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа». — добавили в пресс-службе.