На учениях в Ленинградской области при стрельбах из танка погиб военнослужащий, пятеро ранены

ТАСС
12:33, 7 сентября 2017
Надежный источник

Министерство обороны России сообщило о гибели военнослужащего при взрыве на полигоне в Ленинградской области. Еще пятеро военных получили ранения.

Как сообщили в штабе Западного военного округа, на полигоне проходили плановые учебные стрельбы.

Инцидент произошел около 12:30 про московскому времени. В сообщении штаба говорится, что при стрельбах из танка один из снарядов после рикошета от земли взорвался рядом с укрытием, где находились шестеро военнослужащих из группы инженерного обеспечения.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. «На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа». — добавили в пресс-службе.

ТАСС
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