Голливудский актер, обладатель двух «Оскаров» Кевин Спейси 24 декабря выпустил очередное рождественское обращение. Он публикует такие видео уже третий год подряд — с тех пор, как стал обвиняемым по делу о домогательствах и перестал сниматься в кино. Два предыдущих обращения Спейси были записаны в образе Фрэнка Андервуда — его героя из сериала «Карточный домик». Последнее на настоящий момент видео актер записал уже от своего лица. Оно называется и посвящено проблеме суицидов.

1-800 XMAS Kevin Spacey

«Все верно. Каким бы был канун Рождества без послания от меня…» — начинает актер свое видео.

В этом году много людей поделились со мной своими трудностями. Я был способен понять их из-за собственных проблем. И хотя для меня было большой честью предложить им поддержку, я должен сказать честно, это было выше моих сил и больше меня. Потому что, как это ни прискорбно, по рассказам многих людей, их дела стали так плохи, что они попытались покончить с собой. И для меня этого достаточно, чтобы в этом году избрать иной подход, признать их боль и сказать всем, кто борется с этой идеей или раздумывает над ней: «Пожалуйста, не делайте этот шаг».

Если вы больше не можете находиться там, где вы находитесь, если вы страдаете, если вам нужна помощь, если вы чувствуете вину или стыд, если вы боретесь со своей личностью, если вас прижали к стенке или если вы чувствуете, что не можете найти для себя путь… Какой бы ни была ваша ситуация, я обещаю, путь есть. И в Рождество, да и в любое другое время, существуют люди, которые могут понять и помочь, даже если вы этого не чувствуете. Вы не одиноки.

Я хочу пожелать вам счастливого Рождества, прекрасного 2021 года и сказать всем, кто страдает: «Станет лучше. Определенно станет лучше». Счастливых праздников.

Ролик заканчивается титрами с номером американской национальной горячей линии по предотвращению самоубийств — 1 800 273 8255.

За сутки ролик собрал 350 тысяч просмотров. Первое рождественское видео Спейси посмотрели 12 миллионов раз, второе — более трех с половиной миллионов раз.

В 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Он утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, 26-летний Спейси пытался заняться с ним сексом. Позже против актера выступили и другие мужчины. Спейси обвинили в домогательствах и насилии больше 30 человек. Против него подали несколько гражданских исков; также до суда дошло одно уголовное дело — о том, что в 2016 году Спейси трогал за гениталии 18-летнего юношу. Актер не признал вину, заявив, что речь шла о взаимном флирте. Спустя полгода дело прекратили. Но к тому времени карьера актера была фактически разрушена: его сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», вырезали из фильма «Все деньги мира» и лишили премии «Эмми». Спейси перестал сниматься. Его последним фильмом стала драма 2018 года «Клуб миллиардеров», собравшая в американском прокате 1350 долларов.

Пересказала Ольга Корелина