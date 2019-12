«Убейте их добротой». Кевин Спейси выпустил рождественское видео в образе Фрэнка Андервуда

Актер Кевин Спейси, год не появлявшийся в соцсетях, в канун Рождества выпустил видео под названием , где предстал в образе своего героя из сериала «Карточный домик» — президента США Фрэнка Андервуда. На записи он сидит перед камином в красном рождественском свитере.

Рождественское обращение Кевина Спейси 2019 года Kevin Spacey

«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?» — сказал 60-летний актер, обращаясь к зрителям. Спейси назвал прошедший год «довольно хорошим» и отметил, что поправил свое здоровье. Что именно он имеет в виду, до конца неясно. Известно, что актер находился в клинике после того, как его в сексуальных домогательствах.

«В свете этого я кое-что поменял в своей жизни и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О, да, я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен», — сказал Спейси.

«И это не сложно, поверьте мне. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку. Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное, — сказал актер и после драматической паузы продолжил. — Вы можете убить их добротой». После этого в видео звучит зловещая музыка.

Это уже второе рождественское видео, выпущенное Спейси после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Прошлогоднее видео под названием Let Me be Frank актер выпустил после начала судебного процесса над ним. Он также говорил в ролике от лица Фрэнка Андервуда, но многие сочли, что так актер прокомментировал предъявленные ему обвинения.

После обвинений, выдвинутых против Кевина Спейси, создатели «Карточного домика» отказались от сотрудничества с актером. По сюжету последнего сезона сериала Фрэнк Андервуд погибает при неясных обстоятельствах.

Пересказал Александр Бакланов