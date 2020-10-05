На Камчатке из-за загрязнения воды пострадали люди и погибли морские животные. Но глава Минприроды не считает это катастрофой Причины произошедшего до сих пор неизвестны

Обследование прибрежных зон и акватории Тихого океана на Камчатке, 4 октября 2020 года МЧС России

Глава Минприроды заявил, что произошедшее на Камчатке, скорее всего, не носит техногенного характера. По словам Дмитрия Кобылкина, в пробах воды и почвы с полуострова не нашли превышения норм по нефти, нефтепродуктам и их аналогам. «[Есть] вторая версия — природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности», — цитирует министра «Интерфакс».

На прошлой неделе стало известно о загрязнении прибрежных вод на тихоокеанском побережье полуострова. Первыми на это обратили внимание серферы, которые катаются на Халактырском пляже Авачинского залива. Они жаловались на резь в глазах, ухудшение зрения и тошноту после контакта с водой, а также рассказали о мертвой рыбе, моллюсках и нерпах на пляже. Региональное министерство природных ресурсов обнаружило двукратное превышение нормы фенолов и четырехкратное превышение нормы нефтепродуктов в воде в районе Халактырского пляжа. Они также выявили признаки загрязнения вод нефтепродуктами еще на трех участках Авачинского залива. «Гринпис» назвал ситуацию экологической катастрофой, но власти Камчатки заявили, что о масштабном загрязнении речи пока не идет. Источник ТАСС сообщил, что причиной могла стать утечка нефтепродуктов с проходившего мимо танкера, источник «Медузы» заявил, что это мог быть слив отходов в реку военными (в Минобороны отрицают причастность к инциденту).

О природной версии загрязнения прибрежных вод говорили и власти Камчатки. Губернатор региона Владимир Солодов назвал три возможные причины произошедшего: техногенное загрязнение (разлив токсичных веществ), природное воздействие (скопление токсичных микроводорослей) или «сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями». Последнюю версию ученые позднее назвали маловероятной.

Точные причины загрязнения воды Камчатке до сих пор неизвестны, исследования продолжаются. «Пока непонятны причины и масштаб экологического ущерба, поэтому непонятны дальнейшие шаги. В было очевидно, что нужно ликвидировать нефтяное пятно, здесь такого нет. Будут проводиться дальнейшие исследования, в том числе, умерших животных», — заявил собеседник «Медузы» в федеральном правительстве.

Гибель морских животных свидетельствует о загрязнении не только на поверхности, но и в толще воды, считают в Камчатгидромете и в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF). «Судя по тому, что на берег в больших количествах выносит донные виды животных и растений, можно сделать предварительный вывод о том, что загрязнен не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся ее толща», — заявил директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Он считает, что, скорее всего, речь идет о загрязнении неким веществом, которое хорошо растворяется в воде.

Ситуация на Камчатке постепенно улучшается, заявил губернатор. «На прошлой неделе было превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в несколько раз. В частности по ситуации по пробам, взятым 3 октября в бухте Лагерной, были обнаружены превышения предельно допустимых концентраций по наличию нефтепродуктов в 7-9 раз. Но в динамике показатели существенно снижаются. Океан имеет уникальную способность к самоочистке. По состоянию на 4 октября, на вчерашний день, пробы, взятые в тех же местах, показали превышение всего в 1,2 раза. В остальных точках все показатели находятся в пределах санитарной нормы. В том числе на Халактырском пляже нет превышений показателей», — сказал глава региона.

Минприроды не считает произошедшее на Камчатке масштабной катастрофой, потому что «ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал», заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Власти Камчатского края заявили, что с начала сентября только в государственные клиники обратились девять человек (восемь взрослых и один ребенок) с жалобами на жжение в глазах. Некоторые из них также рассказывали о першении в горле и рвоте (все эти симптомы перечисляли серферы, которые первыми рассказали о загрязнении воды на Камчатке). Кобылкин заявил, что знает о пострадавших с ожогами роговицы, но отметил, что «это на самом деле каплями, растворами лечится, это не такой сильный ожог».

Материалы проверки по факту загрязнения прибрежных вод на Камчатке переданы в центральный аппарат СК. Управление ведомства по Камчатскому краю начало эту проверку 3 октября. Собственную проверку организовала и прокуратура Камчатского края. В свою очередь Росрыболовство возбудило административное дело о нарушении режима хозяйственной деятельности из-за произошедшего на Камчатке.

Ольга Корелина