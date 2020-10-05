Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения воды у берегов полуострова — это техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно — сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — заявил на брифинге губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Точная причина будет установлена после получения расширенных результатов проб.

Ранее на нескольких участках Авачинского залива были обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами и погибшие морские животные. Пробы воды показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, а по нефтепродуктам — в четыре раза. Среди загрязненных участков — Халактырский пляж, популярный среди серферов, они жаловались на резь в глазах и симптомы отравления. Власти Камчатки заявляли, что речи о масштабном загрязнении океана не идет.