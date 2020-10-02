Серфингист у Халактырского пляжа на Камчатке, 19 февраля 2020 года Юрий Смитюк / ТАСС / Vida Press

Серферы с Камчатки пожаловались на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа. Он расположен в получасе езды от Петропавловска-Камчатского и представляет собой 30-километровую полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана. Этот пляж считается самым популярным местом для серфинга на Камчатке. Кататься на волнах здесь можно круглый год.

В начале недели жительница Камчатки Елена Горанко, которая занимается серфингом, рассказала в инстаграме, что после контакта с водой на Халактырском пляже у серфингистов краснеют и опухают глаза, у некоторых возникает ощущение пленки и на время ухудшается зрение. «Те же проблемы с глазами. Вчера в больнице поставили ожог роговицы первой степени», — написал в комментариях пользователь Артем Юматов.

О таком же диагнозе сообщил пользователь Максим Илясов: «После серфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трех метров (хотя у меня идеальное зрение). <…> Помогли капли в глаза и промывка пресной водой после серфинга. Однако сейчас заметил, что глаза стали более чувствительны к яркому свету».

Администратор школы серфинга Snowave Kamchatka Катя Дыба добавила, что резь в глазах, белая пелена и ухудшение зрения — не единственные симптомы, с которыми столкнулись серферы. У многих першило в горле, была тошнота, слабость, высокая температура (некоторые из этих симптомов, в частности, резь в горле, ощущали и те, кто находился на берегу). Дыба отметила, что первые симптомы стали проявляться примерно в то время, когда на Халактырском пляже и в акватории проходили военные учения.

Проблемы начались с середины сентября (для учений Халактырский пляж закрывали в середине августа) и продолжаются до сих пор, рассказала 1 октября школа серфинга Snowave Kamchatka. «Сегодня мы заплыли в надежде, что после последнего шторма на днях все поменялось в лучшую сторону. Но нет, стало только хуже: вода пахнет не океаном, вязкая, горькая, грязная, рыба мертвая на берегу», — сообщается в аккаунте школы. В соцсетях появились видео мертвых нерп и осьминогов, а также морских ежей с осыпавшимися иголками.

На жалобы обратил внимание губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Я, как и многие, обеспокоен экологической ситуацией в районе Халактырского пляжа. Очевидцы рассказывают, что вода изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. На место уже выехали специалисты Росгидромета и представители министерства природы и экологии. Они возьмут необходимые пробы воды для оперативного прояснения ситуации», — заявил он 29 сентября.

Пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что речь может идти о загрязнении воды веществом, похожим на машинное масло: «Откуда это могло взяться, сложно сказать. Возможно, с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива. Возможно, это связано и с нагонными явлениями, потому что в последние дни наблюдался восточный ветер, и, возможно, все эти загрязнения прибило к Халактырскому пляжу».

Власти Камчатского края проведут полный химический анализ проб воды, чтобы точно определить загрязняющее вещество; источник и масштаб загрязнения тоже пока не установлен. Губернатор попросил пока воздержаться от контакта с водой в районе Халактырского пляжа. Краевая прокуратура начала проверку. Российский «Гринпис» назвал произошедшее на Камчатке экологической катастрофой. Организация обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий.

Ольга Корелина