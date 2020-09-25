Бывший заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев Администрация города Ялта

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя, бывшего белорусского чиновника Михаила Загорцева, который в августе поддержал протесты в Беларуси.

«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сообщил мэр Ялты агентству «Крыминформ». В беседе с РИА Новости Иван Имгрунт сказал, что решение приняли после интервью Загорцева, о котором руководство Ялты не знало при устройстве чиновника на работу. В своем инстаграме Имгрунт уточнил, что уволил своего заместителя после проверки, проведенной из-за «видео-материала с участием Загорцева М.Г. по факту поддержки оппозиции Белоруссии».

Михаил Загорцев занял пост заместителя главы администрации Ялты 21 сентября. На следующий день белорусское издание Tut.by опубликовало видеообращение Загорцева, в котором он поддержал протестующих в Беларуси. На записи Загорцев, в частности, допустил, что мирных демонстрантов после президентских выборов могли жестко задерживать выходцы из России. После публикации ролика в Крыму начали требовать увольнения чиновника.

Обращение бывшего председателя Смолевичского райисполкома Михаила Загорцева TUT.BY. Политика

Видео записали в августе, но, как говорил сам Загорцев «Коммерсанту», он не предполагал, что ролик окажется в интернете. «Это обращение было сделано в августе после некоторых событий и было сделано на эмоциях. И притом оно не выкладывалось, а передавалось… Это было, когда я жил в Белоруссии», — говорил он.

На сайте администрации Ялты сообщается, что Михаил Загорцев родился в Беларуси. В 2011-2020 годах он возглавлял Смолевичский районный исполнительный комитет в Минской области. Он покинул свой пост в марте.

Александр Бакланов