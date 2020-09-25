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Бывший заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев
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Мэр Ялты уволил своего заместителя на четвертый день работы — потому что тот поддержал протесты в Беларуси

Источник: Meduza
Бывший заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев
Бывший заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев
Администрация города Ялта

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя, бывшего белорусского чиновника Михаила Загорцева, который в августе поддержал протесты в Беларуси.

«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сообщил мэр Ялты агентству «Крыминформ». В беседе с РИА Новости Иван Имгрунт сказал, что решение приняли после интервью Загорцева, о котором руководство Ялты не знало при устройстве чиновника на работу. В своем инстаграме Имгрунт уточнил, что уволил своего заместителя после проверки, проведенной из-за «видео-материала с участием Загорцева М.Г. по факту поддержки оппозиции Белоруссии».

Михаил Загорцев занял пост заместителя главы администрации Ялты 21 сентября. На следующий день белорусское издание Tut.by опубликовало видеообращение Загорцева, в котором он поддержал протестующих в Беларуси. На записи Загорцев, в частности, допустил, что мирных демонстрантов после президентских выборов могли жестко задерживать выходцы из России. После публикации ролика в Крыму начали требовать увольнения чиновника.

Обращение бывшего председателя Смолевичского райисполкома Михаила Загорцева
TUT.BY. Политика

Видео записали в августе, но, как говорил сам Загорцев «Коммерсанту», он не предполагал, что ролик окажется в интернете. «Это обращение было сделано в августе после некоторых событий и было сделано на эмоциях. И притом оно не выкладывалось, а передавалось… Это было, когда я жил в Белоруссии», — говорил он.

На сайте администрации Ялты сообщается, что Михаил Загорцев родился в Беларуси. В 2011-2020 годах он возглавлял Смолевичский районный исполнительный комитет в Минской области. Он покинул свой пост в марте.

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