В дом Эминема пробрался бездомный и угрожал ему убийством. Рэпер смог его выпроводить и сдать охране

Мэттью Дэвид Хьюз (сидящий справа) на слушаниях в суде, 9 сентября TNS / Zuma / Scanpix / LETA

В дом американского рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, пробрался злоумышленник и угрожал убить музыканта.

Инцидент произошел еще весной, но его подробности стали известны только сейчас — после предварительного судебного слушания дела Мэттью Дэвида Хьюза, обвиняемого в незаконном вторжении в дом Эминема и порче имущества. На заседании в суде округа Маком 9 сентября заслушали показания сотрудника местной полиции Адама Хэкстока, приехавшего весной на вызов к дому Эминема.

Рэпер (сам он не принимал участия в слушаниях) рассказал полицейскому, что 5 апреля проснулся у себя дома, почувствовав присутствие постороннего человека — и сперва принял его за своего племянника. Эминем спросил незнакомца, что он тут делает; тот ответил, что пришел, чтобы убить его. После этого музыкант выпроводил нарушителя из дома, проведя его через несколько комнат, и сдал охране.

Прибыв на место происшествия, полицейский застал охранника борющимся с Хьюзом на земле. Оружия при себе у злоумышленника не было. Как выяснилось позже, в дом Эминема он попал, разбив окно кирпичом. Также сообщается, что Хьюз сначала называл себя другом рэпера, проживающим поблизости.

С 5 апреля Мэттью Хьюз находится под стражей. Ему был назначен залог в размере 50 тысяч долларов, который он не смог заплатить. Прокурор в суде заявил, что Хьюз, вероятно, является бездомным. Адвокат Ричард Гланда, назначенный Хьюзу судом, считает, что у его клиента могут быть проблемы с психическим здоровьем. Следующее заседание суда пройдет 28 сентября.