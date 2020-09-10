Трамп полгода назад рассказал журналисту Бобу Вудворду, что преуменьшал риски коронавируса, хотя знал о его смертельной опасности Теперь в США критикуют и Трампа, и Вудворда

Пациент с COVID-19 в госпитале города Хьюстон в Техасе, 17 июля 2020 года Callaghan O Hare / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп намеренно преуменьшал опасность коронавируса, хотя знал, что эта инфекция может быть смертельна. Это следует из интервью, которое Трамп дал американскому журналисту для его книги «Ярость», которая поступит в продажу 15 сентября. За неделю до выхода несколько американских изданий опубликовали выдержки из книги. CNN и The Washington Post также выложили фрагменты аудиозаписей, которые Вудворд делал во время разговоров с Трампом.

«Ярость» — это продолжение книги Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которая вышла в сентябре 2018 года. В подготовке первой книги президент США не участвовал, а для второй согласился дать серию подробных интервью. Вудворд и Трамп провели 18 (по другим данным, 17) бесед с декабря 2019 по июль 2020 года. Кроме самого Трампа, Вудворд разговаривал с бывшими и нынешними сотрудниками его администрации.

Дональд Трамп еще в начале февраля знал, что коронавирус смертельно опасен. Но убеждал американцев, что все под контролем

Как сказано в книге Вудворда, 28 января — на тот момент по всему миру было зафиксировано 4593 зараженных коронавирусом, из них 4537 в Китае и пятеро в США, — в Белом доме прошло сверхсекретное совещание. На нем советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт ОʼБрайен заявил, что коронавирус станет самой большой угрозой национальной безопасности США за весь президентский срок Трампа. Заместитель ОʼБрайена Мэтт Поттингер заявил, что коронавирус может быть так же опасен, как эпидемия испанского гриппа в 1918 году, которая унесла жизни 50 миллионов человек, в том числе 675 тысяч американцев.

7 февраля в интервью Вудворду Трамп назвал коронавирус «смертоносной штукой», которая в пять раз более опасна, чем грипп. При этом публично 10 февраля Трамп успокаивал своих сторонников в Нью-Гэмпшире: «В теории, к апрелю, когда немного потеплеет, [коронавирус] чудесным образом исчезнет. Я надеюсь, что так и будет». 24 февраля Трамп заявил, что коронавирус в США «во многом под контролем». 9 марта президент сравнил вирус с гриппом, отметив, что «мы никогда не закрывали страну из-за гриппа».

19 марта Трамп признался Вудворду, что намеренно преуменьшает опасность вируса. «Я хотел всегда преуменьшить его значение. Я до сих пор это делаю, потому что не хочу вызывать панику», — сказал президент США. Когда Вудворд спросил, помнит ли Трамп предупреждение о том, что коронавирус станет самым большим испытанием для страны под его руководством, тот ответил, что не помнит. А во время последнего интервью Вудворду в июле Трамп сказал: «Вирус не имеет ко мне никакого отношения. Это не моя вина. Китай выпустил чертов вирус».

США — на первом месте в мире по числу смертей от коронавируса. Трамп считает, что все сделал правильно

США занимают первое место в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. К 10 сентября их число достигло почти 191 тысячи. Эксперты считают, что США так сильно пострадали от пандемии в том числе из-за позиции Трампа. Публично преуменьшая опасность COVID-19, он посылал сигнал обществу, что волноваться не о чем. Это привело к тому, что госорганы с организацией тестирования, а обычные американцы не считали нужным существенно менять свой образ жизни, чтобы защититься от инфекции.

После публикации цитат из книги Вудворда против Трампа поднялась новая волна критики. «Дональд Трамп знал, [что коронавирус смертельно опасен]. Он лгал нам на протяжении месяцев. И пока смертоносная болезнь терзала нацию, он пренебрегал своей работой — намеренно. Это смертельное предательство американского народа», — написал в твиттере соперник Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден. Он пообещал, что в случае избрания не будет лгать и сделает все возможное, чтобы справиться с коронавирусом.

Трамп после выхода фрагментов книги «Ярость» повторил журналистам то, что он говорил самому Вудворду — что не хотел сеять панику. «Я чирлидер для этой страны, я люблю эту страну и не хочу, чтобы люди боялись. Я не хочу создавать панику. <…> Мы хотим показать уверенность. Мы хотим показать силу. Мы хотим показать силу как нация. И вот что я сделал», — заявил Трамп. На вопрос, не считает ли он, что другая линия поведения могла бы спасти жизни людей, Трамп ответил: «Я думаю, если бы мы не сделали того, что сделали, у нас бы умерли миллионы людей».

В США осудили не только Трампа. Вудворд тоже стал объектом критики — за то, что не рассказал обо всем раньше

Объектом для нападок после выхода фрагментов «Ярости» стал не только Трамп, но и Вудворд. Некоторые журналисты упрекнули его в том, что он раскрыл содержание своих бесед с Трампом про коронавирус только сейчас. Если бы это произошло на полгода раньше, это могло бы спасти чьи-то жизни, считают они. «Эти интервью о COVID-19 были сделаны в феврале и марте. Почему мы узнаем об этом в книге, опубликованной в сентябре? Разве журналисты не должны своевременно публиковать эту информацию… особенно во время пандемии?», — написал в твиттере сотрудник издания Adweek Скотт Новер.

Примерно те же вопросы задавали и читатели The Washington Post (Вудворд числится редактором издания, но давно не имеет отношения к его ежедневной работе). The Washington Post переадресовал их самому Вудворду. Тот объяснил, что, когда Трамп в феврале рассказывал ему про опасность коронавируса, он не знал источник этой информации и не доверял словам президента в полной мере. «Самая большая проблема была в том, что я, как и всегда с Трампом, не знал, говорит ли он правду», — сказал Вудворд. Кроме того, по словам журналиста, он стремился написать книгу, в которой дал был читателям широкий контекст происходящего и которая не потерялась бы в потоке новостей, — и закончить ее до президентских выборов 3 ноября.

Трамп выдвинул собственную версию мотивов Вудворда. «Боб Вудворд хранил мои цитаты [о коронавирусе] много месяцев. Если он думал, что они такие плохие или опасные, почему он немедленно не обнародовал их, чтобы спасти жизни? Разве он не был обязан это делать? Нет, потому что он знал, что это хорошие и правильные ответы. Спокойствие, без паники!», — написал президент США в твиттере. Несмотря на то, что он участвовал в подготовке «Ярости», перед публикацией Трамп назвал книгу Вудворда «политическим заказом». Возможно, из-за того, что в ней журналист пришел к выводу, что Трамп не подходит на роль президента.

Вудворд написал в своей книге не только об отношении Трампа к COVID-19. Там есть и глава о его переписке с Ким Чен Ыном

Кроме ситуации с коронавирусом, Вудворд описал в своей книге еще много ранее неизвестных деталей, касающихся Трампа. Коротко приведем самые интересные из них:

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис (ушел в отставку в январе 2019-го) называл Трампа «опасным» и «не имеющим морального компаса». Бывший директор Национальной разведки США (ушел в отставку в августе 2019-го) Дэн Коутс считал, что у президента России Владимира Путина «что-то было на Трампа». По-другому объяснить поведение Трампа с Путиным Коутс не мог.

В 2017 году команду Трампа по национальной безопасности всерьез беспокоила угроза ядерной войны с КНДР. Джеймс Мэттис какое-то время даже спал в одежде, чтобы не тратить время на одевание в случае северокорейского ядерного удара, и регулярно ходил молиться в церковь в Вашингтоне.

Трамп хвастался Вудворду новым секретным оружием. «Я построил ядерную… систему вооружения, которой раньше ни у кого в этой стране не было. <…> У нас есть вещи, о которых Путин и Си [Цзиньпин] никогда раньше не слышали», — говорил Трамп. Позже анонимные источники подтвердили Вудворду наличие некоего нового оружия, но не стали раскрывать детали и удивились, что Трамп об этом рассказал.

Вудворд получил копии 27 писем, которыми Трамп обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном. О 25 из них раньше публично не сообщалось. В письмах Ким называл Трампа «ваше превосходительство», писал, что новая встреча напоминала бы «сцену из фантастического фильма», а также выражал уверенность в том, что их «глубокая и особенная дружба» станет «магической силой», которая продвинет вперед отношения двух стран.

Ольга Корелина