ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимость на 3,5 миллиарда рублей Есть развлекательный центр и усадьба с плавучей вертолетной площадкой

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о многомиллиардном имуществе семьи главы Татарстана Рустама Минниханова.

Как отмечает ФБК, основная часть имущества Минниханова записана на его жену Гульсину. Ее главный актив — гостинично-развлекательный комплекс «Лучиано» в центре Казани. Формально 49% в этом комплексе принадлежит структурам одного из богатейших людей России Рубена Варданяна, который заплатил за эту долю 3 миллиарда рублей. Но фактически, заявляет ФБК, это была «чистая взятка», так как в реальности структуры бизнесмена не получают никакого дохода от бизнеса «Лучиано», а сразу после покупки Варданян в пять раз обесценил свою долю в бухгалтерских документах.

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На фирму жены Минниханова также записан 1600-метровый особняк в центре Казани на участке площадью 6,5 тысячи квадратных метров, стоимость которого ФБК оценивает в миллиард рублей. По документам Минниханова выменяла на него 700-метровое подвальное помещение у местного бизнесмена — эту сделку ФБК характеризует как «взятку президенту республики от крупнейшего застройщика региона».

Также ФБК нашел дом у племянницы Миннихановой стоимостью в 200 миллионов рублей, загородную усадьбу, записанную на сестру Миннихановой за 500 миллионов рублей и еще один участок площадью 9000 квадратных метров с домом стоимостью в миллиард рублей. К последней усадьбе также примыкает плавучая вертолетная площадка — по документам, указывает ФБК, ее подарила республике Татарстан компания «Татнефть», но по факту она является личным владением семьи Минниханова.

Помимо этого, во владении у семьи Минниханова находятся две квартиры во Франции, квартира в центре Москвы и квартира в Дубае. Как пишет ФБК, в Дубай Минниханов летает на каждый Новый год — при этом делает это на частном самолете, содержание которого также оплачивает «Татнефть».

Общую стоимость недвижимости Минниханова и его жены ФБК оценивает в 3,5 миллиарда рублей. Авторы расследования подчеркивают, что Минниханов не занимается бизнесом. «Расследование незаконного обогащения Минниханова — это как ремонт, который невозможно закончить, а можно только прекратить», — заключили в ФБК.

Расследование ФБК вышло накануне выборов президента Татарстана — они будут проходить 11, 12 и 13 сентября. Рустам Минниханов, руководящий регионом с 2010 года, является одним из пяти зарегистрированных кандидатов. Помимо этого, в Татарстане одновременно пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления; некоторые из кандидатов на этих выборах поддерживаются «Умным голосованием» ФБК.

Пересказал Григорий Левченко