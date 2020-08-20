«Дональд Трамп разрушает нашу страну» Билли Айлиш выступила на съезде демократов в США. Она призвала голосовать за Джо Байдена и впервые вживую спела новую песню

Democratic National Convention / AFP / Scanpix / LETA

Американская певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США — и призвала голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

Национальный съезд Демократической партии США проходит с 17 по 20 августа. Из-за коронавируса большинство мероприятий проводят в онлайн-формате. Выступление Билли Айлиш тоже транслировалось онлайн, пишет The Wrap.

«Вам не нужна я, чтобы понять, что творится бардак. Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что для нас важно. Нам нужны лидеры, которые будут решать такие проблемы как изменение климата и COVID-19, а не отрицать их. Лидеры, которые будут бороться против системного расизма и неравенства. Все начинается с голосования за кого-то, кто понимает, как много поставлено на карту, за кого-то, кто создает команду, разделяющую наши ценности. Все начинается с голосования против Дональда Трампа и за Джо Байдена. Молчание — это не вариант, мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны голосовать так, как будто наши жизни и весь мир зависят от этого, потому что так и есть. Единственный способ быть уверенными в будущем — создавать его самим. Пожалуйста, регистрируйтесь [на выборы]; пожалуйста, голосуйте», — призвала Билли Айлиш.

Билли Айлиш призвала голосовать за Джо Байдена Billie Eilish

После этого, как пишет USA Today, артистка впервые вживую исполнила свою новую песню «My Future» («Мое будущее»), выпущенную 30 июля. В ней Билли Айлиш поет о разрыве отношений ради собственного будущего.

Билли Айлиш исполнила песню «My Future» BillieEilishVEVO

Билли Айлиш в декабре 2019-го исполнилось 18 лет, и она получила право голосовать. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020-го. Соперниками на них будут действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Билли Айлиш ранее уже высказывалась против Трампа. «Меня очень беспокоит [2020 год]. Я думаю, что глупого Трампа, вероятно, переизберут, и это разбивает мне сердце. Вы знаете, некоторые просто любят ужасных людей. Это странно», — заявила певица в интервью Los Angeles Times перед своим 18-летием. Кроме того, в мае 2020-го она возмутилась из-за того, что Трамп назвал головорезами людей, которые вышли на протесты в Миннеаполисе из-за смерти , и пригрозил ввести в город войска.

Ольга Корелина