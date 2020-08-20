«Дональд Трамп разрушает нашу страну» Билли Айлиш выступила на съезде демократов в США. Она призвала голосовать за Джо Байдена и впервые вживую спела новую песню
Американская певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США — и призвала голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.
Национальный съезд Демократической партии США проходит с 17 по 20 августа. Из-за коронавируса большинство мероприятий проводят в онлайн-формате. Выступление Билли Айлиш тоже транслировалось онлайн, пишет The Wrap.
«Вам не нужна я, чтобы понять, что творится бардак. Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что для нас важно. Нам нужны лидеры, которые будут решать такие проблемы как изменение климата и COVID-19, а не отрицать их. Лидеры, которые будут бороться против системного расизма и неравенства. Все начинается с голосования за кого-то, кто понимает, как много поставлено на карту, за кого-то, кто создает команду, разделяющую наши ценности. Все начинается с голосования против Дональда Трампа и за Джо Байдена. Молчание — это не вариант, мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны голосовать так, как будто наши жизни и весь мир зависят от этого, потому что так и есть. Единственный способ быть уверенными в будущем — создавать его самим. Пожалуйста, регистрируйтесь [на выборы]; пожалуйста, голосуйте», — призвала Билли Айлиш.
После этого, как пишет USA Today, артистка впервые вживую исполнила свою новую песню «My Future» («Мое будущее»), выпущенную 30 июля. В ней Билли Айлиш поет о разрыве отношений ради собственного будущего.
Билли Айлиш в декабре 2019-го исполнилось 18 лет, и она получила право голосовать. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020-го. Соперниками на них будут действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Билли Айлиш ранее уже высказывалась против Трампа. «Меня очень беспокоит [2020 год]. Я думаю, что глупого Трампа, вероятно, переизберут, и это разбивает мне сердце. Вы знаете, некоторые просто любят ужасных людей. Это странно», — заявила певица в интервью Los Angeles Times перед своим 18-летием. Кроме того, в мае 2020-го она возмутилась из-за того, что Трамп назвал головорезами людей, которые вышли на протесты в Миннеаполисе из-за смерти Джорджа Флойда, и пригрозил ввести в город войска.