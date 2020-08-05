От взрыва в порту пострадала половина ливанской столицы. Мощность взрыва могла достигать трех килотонн Что известно о катастрофе в Бейруте сутки спустя

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Количество погибших превысило 100 человек — и оно может увеличиться еще. Поисково-спасательные работы продолжаются; как отмечает Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море, и спасатели еще не успели их найти. Общее число пострадавших превышает четыре тысячи человек; более 60 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении; никто из россиян, по данным посольства РФ в Ливане, не погиб и не пострадал.

Власти оценивают ущерб от взрыва в 3-5 миллиардов долларов — это почти 10% ВВП Ливана. Губернатор столичного региона Марван Аббуд заявил, что в той или иной степени взрыв затронул половину территории города; более остались без жилья, сейчас власти решают вопрос с предоставлением им еды и временного убежища. Мэр Бейрута Джамал Итани, осмотрев разрушения, сообщил, что город «выглядит как зона боевых действий». Бейрут объявлен районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте оценивают в диапазоне от нескольких сотен тонн до трех килотонн. Это лишь в несколько раз меньше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму (13-18 килотонн). Разрушения в городе были бы еще более значительными, если бы не зерновой элеватор, находившийся прямо рядом с местом взрыва — здание высотой в несколько этажей приняло на себя значительную часть ударной волны и практически полностью разрушилось. В элеваторе хранился стратегический запас зерна — власти уже заявили о риске нехватки продовольствия, так как после его разрушения зерна в стране, которая в последние месяцы находится в глубоком экономическом кризисе, осталось лишь на месяц.

Другие страны выразили готовность помочь Ливану. МЧС России пятью самолетами отправит в Ливан мобильный госпиталь, врачей, спасателей и специалистов Роспотребнадзора с оборудованием для тестов на коронавирус. Более 100 врачей пришлют страны Евросоюза, Иордания и Египет развернут в Бейруте полевые госпитали. Готовность оказать помощь выразил Израиль, у которого с Ливаном нет дипломатических отношений, а также Турция, США и другие страны. В Египте в знак солидарности с народом Ливана в цвета флага этой страны подсветили пирамиды, в Дубае — самый высокий небоскреб города.

Власти Ливана заявили, что на складе в порту взорвался груз аммиачной селитры массой в 2750 тонн. Эта селитра была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю . Ливанская таможня по меньшей мере шесть раз обращалась в суды за разрешением избавиться от опасного груза, но не получала ответов. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. При этом несколько экспертов, опрошенных Associated Press, отметили, что, судя по характеру взрыва, на складах могла загореться пиротехника. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее в Бейруте «атакой», но позже источники в Пентагоне сообщили, что у США нет данных, указывающих на спланированный подрыв. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Григорий Левченко