Власти Ирана признали первый случай COVID-19 с опозданием в месяц. А теперь занижают статистику смертности втрое: «Би-би-си»

Мобильный госпиталь для коронавирусных больных в тегеранском Iran Mall — крупнейшем торговом центре Ближнего Востока. 13 апреля 2020 года Ali Mohammadi / Bloomberg / Getty Images

Власти Ирана радикально занижают масштабы эпидемии коронавируса в стране. К такому выводу пришла иранская служба «Би-би-си», получив от анонимного источника правительственные списки пациентов, в больницы Ирана. В списках указаны имена, пол, возраст пациентов, их симптомы, другие заболевания, даты поступления в госпиталь и даты выписки. Полученные сведения сходятся с данными об в период пандемии и включают в себя имена некоторых заразившихся коронавирусом, которые уже были известны «Би-би-си». Источник заявил, что отправил журналистам эту информацию, чтобы «пролить свет на правду» и завершить «политические игры» вокруг эпидемии в Иране.

Даже исходя из официальных данных, Иран — самая пострадавшая от коронавируса страна Ближнего Востока. К 21 июля иранские власти сообщили о 276 202 заболевших COVID-19 и 14 405 умерших от него. Но из списков, которые получили журналисты «Би-би-си», следует, что на эту дату реальное число зараженных составляло 451 024 (в 1,6 раза выше официального), а реальное число смертей — 42 тысячи (в 2,9 раза больше официального). Из них также следует, что первая смерть от коронавируса в Иране была зафиксирована еще 22 января — хотя официально власти сообщили о первом заразившемся только 19 февраля. К тому моменту в стране умерли уже 52 коронавирусных пациента.

Как показали данные источника «Би-би-си», больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Тегеране. Там умерли 8120 человек. Если же считать смерти на душу населения, то больше всего пострадал город Кум, ставший первым очагом распространения инфекции в Иране. Там зафиксировали 1419 случаев смерти, или по одному случаю на тысячу жителей. Списки пациентов также показывают, что 1916 умерших от коронавируса в Иране не были гражданами страны. Как считает «Би-би-си», это свидетельствует о высокой смертности от COVID-19 среди мигрантов и беженцев, в основном из соседнего Афганистана.

Журналисты «Би-би-си» сопоставили суточное число смертей от коронавируса в официальных сводках и в списках анонимного источника — и представили их в виде двух кривых на графике. Эти кривые повторяют друг друга; обе свидетельствуют о том, что число смертей от COVID-19 в Иране резко выросло в конце февраля — начале марта (на начальном этапе эпидемии реальное число смертей было в пять раз больше декларируемого), медленно снижалось до конца мая, а потом снова стало расти. «Би-би-си» считает, что это связано с этапами карантина: ограничительные меры в Иране ввели в конце марта, а в конце апреля их стали ослаблять.

Данные от источника «Би-би-си» говорят о том, что Иран сознательно скрывает масштабы эпидемии. Несколько местных врачей объяснили это тем, что иранское министерство здравоохранения находится под давлением спецслужб. «Сначала у них не было тестов на коронавирус. Потом они появились, но их использовали недостаточно широко. Спецслужбы не хотели признавать появление коронавируса в Иране», — сказал один из собеседников «Би-би-си». Издание отмечает, что иранские власти признали первый случай инфекции лишь после того, как его предали огласке братья заболевшего, которые сами работали врачами.

За последний год Иран пережил несколько внутренних кризисов. Самыми сильными были повышение цен на бензин и атака на украинский «боинг». Оба эти события вызвали акции протеста в стране. Поэтому иранские власти не хотели признавать новую проблему в виде пандемии — тем более, что ее начало в Иране совпало с очередной годовщиной Исламской революции 1979 года и выборами в парламент. «Правительство испугалось, что бедные и безработные выйдут на улицы», — объяснил «Би-би-си» бывший депутат парламента Ирана и бывший сотрудник министерства здравоохранения страны Нуролдин Пирмоаззен. В свою очередь Минздрав Ирана заверил «Би-би-си», что не скрывает статистику по коронавирусу.

Пересказала Ольга Корелина