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«Мы преодолели пандемию». В Москве, где массовые мероприятия по-прежнему под запретом, устроили полумарафон на 17 тысяч человек. Фотография
10:46, 2 августа 2020
Источник: Meduza
В Москве 2 августа проходит полумарафон, заявки на участие в котором подали
около 17 тысяч человек
. Мероприятие в Москве — часть Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», организованного в 80 городах по всей России. Например, в Петербурге в полумарафоне приняли участие
8 тысяч человек
. В большинстве регионов России,
включая Москву
и
Петербург,
действуют ограничения на массовые мероприятия. Однако для полумарафона было сделано исключение. «Мы преодолели пандемию, сегодня праздник бега, который знаменует эту победу, благодарю правительство Москвы», —
заявил
министр спорта РФ Олег Матыцин.
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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