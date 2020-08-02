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«Мы преодолели пандемию». В Москве, где массовые мероприятия по-прежнему под запретом, устроили полумарафон на 17 тысяч человек. Фотография

Источник: Meduza
В Москве 2 августа проходит полумарафон, заявки на участие в котором подали <a href="https://rsport.ria.ru/20200802/1575267605.html" target="_blank">около 17 тысяч человек</a>. Мероприятие в Москве — часть Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», организованного в 80 городах по всей России. Например, в Петербурге в полумарафоне приняли участие <a href="https://tass.ru/sport/9104355" target="_blank">8 тысяч человек</a>. В большинстве регионов России, <a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry" target="_blank">включая Москву</a> и <a href="https://www.gov.spb.ru/covid-19/" target="_blank">Петербург,</a> действуют ограничения на массовые мероприятия. Однако для полумарафона было сделано исключение. «Мы преодолели пандемию, сегодня праздник бега, который знаменует эту победу, благодарю правительство Москвы», — <a href="https://tass.ru/sport/9104199" target="_blank">заявил</a> министр спорта РФ Олег Матыцин.
В Москве 2 августа проходит полумарафон, заявки на участие в котором подали около 17 тысяч человек. Мероприятие в Москве — часть Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», организованного в 80 городах по всей России. Например, в Петербурге в полумарафоне приняли участие 8 тысяч человек. В большинстве регионов России, включая Москву и Петербург, действуют ограничения на массовые мероприятия. Однако для полумарафона было сделано исключение. «Мы преодолели пандемию, сегодня праздник бега, который знаменует эту победу, благодарю правительство Москвы», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA