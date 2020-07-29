В борьбе с коронавирусом на заключенных и сотрудников ФСИН Россия потратила меньше, чем на Управделами президента Кто заработал на COVID-19? Главное из расследования «Проекта»

Мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», 22 мая 2020 года Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

На закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом государство потратило 210 миллиардов рублей, подсчитал «Проект». Журналисты сделали такой вывод, проанализировав 90 тысяч госконтрактов, заключенных в марте-июне 2020 года. Сумма денег, потраченных на закупки для борьбы с ковидом, оказалась на 88 миллиардов больше, чем субсидии из федерального бюджета, выделенные регионам и ведомствам для этой цели.

Среди ведомств самую большую субсидию на коронавирусные закупки получил Минпромторг. Ему выделили 18,7 миллиарда рублей. Далее следуют Минобороны (13,4 миллиарда), МВД (7,8 миллиарда), Роспотребнадзор (5 миллиардов), Управделами президента (2,9 миллиарда), ФСИН (2,5 миллиарда) и Минздрав (2,4 миллиарда). Как отмечает «Проект», борьба с коронавирусом среди 500 тысяч заключенных и 296 тысяч работников ФСИН обошлась государству дешевле, чем среди нескольких тысяч человек, прикрепленных к 10 больницам и поликлиникам Управделами президента.

Кроме федеральных ведомств, субсидии выделили регионам России. Они получили 65,5 миллиарда рублей. Этих денег не хватало, и некоторые регионы брали средства из уже распределенных статей бюджетов — например, на ремонт детских школ искусства и на межевание лесных участков. Москва, в отличие от других субъектов, в период коронавируса платила за себя сама: дотации из федерального бюджета ей не выделяли. Мэр Сергей Собянин оценивал расходы города в 250 миллиардов рублей.

Больше пятой части коронавирусных контрактов оказались засекречены. Речь идет о контрактах Минобороны, МВД, Управделами президента. Непрозрачными были и закупки московских властей: они часто получали абстрактные названия и прятались в длинной цепочке заказчиков, учрежденных правительством Москвы. По открытым контактам «Проект» отследил, что больше всего денег госзаказчики потратили на покупку медицинского оборудования и изделий (61% от суммы всех коронавирусных контрактов), средств защиты, ремонт или строительство больниц и обсерваторов (по 10% от суммы).

Расходы на лекарства за март-июнь составили 5% от суммы всех коронавирусных контрактов, найденных «Проектом». В тройку лидеров по оптовым закупкам вошли антикоагулянты эноксапарин (куплено на 1,1 миллиарда рублей) и надропарин (куплено на 800 миллионов рублей), а также иммунодепрессор тоцилизумаб (куплено на 900 миллионов рублей). В рознице самым популярным лекарством стал «Арбидол». В период коронавируса россияне потратили на него 3,3 миллиарда рублей — в пять раз больше, чем за март-июнь 2019 года. ФАС запрещала рекламировать этот препарат как средство от ковида.

«Ростех» заработал на коронавирусных контрактах больше всех — 21 миллиард рублей. Деньги были получены за счет поставок аппаратов ИВЛ и термометров. На втором месте группа компаний «Дельрус», основанная уральскими предпринимателями Юлаем Магадеевым и Аркадием Гузовским. Она заработала 4,4 миллиарда рублей на продаже масок и других медицинских изделий. На третьем месте оказалась строительная компания «Алтын Групп» бизнесмена Рустема Сафиуллина, получившая 2,9 миллиарда за счет ремонта и строительства лечебных учреждений в Татарстане (большинство контрактов были заключены без конкурса). В списке рекордсменов также оказалась компания «Форпост». Не имея даже телефона, она заработала 1,6 миллиарда рублей на ремонте больниц и поликлиник в Москве.

Пересказала Ольга Корелина