ФАС: реклама «Арбидола» как средства от коронавируса нарушает закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что реклама препарата «Арбидол» на радиостанциях как средства от коронавирусной инфекции COVID-19 нарушает закон «О рекламе».

В ФАС заявили, что в инструкции по применению препарата не сообщается о том, что средство эффективно против нового коронавируса.

ФАС потребовала, чтобы фармацевтическая компания «Отисифарм» прекратила нарушать закон. В отношении компании собираются возбудить административное дело. Ей грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

В январе-феврале продажи «Арбидола» и аналогов в России резко выросли, хотя до этого падали. Рост продаж связывали в том числе с рекламой с упоминанием коронавируса.

Эффективность и безопасность «Арбидола» не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества.

В феврале «Арбидол» (под названием «Абидол») появился в рекомендациях властей Китая по лечению новой коронавирусной инфекции. Средство включили в список потенциально эффективных лекарств, которые нужно оценить.