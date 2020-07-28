«В ответ на многолетнее добро и защиту вы не признали Крым». Маргарита Симоньян обратилась к властям Армении — и ей ответил премьер Никол Пашинян Вот их заочный диалог
Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала пост с критикой действующих властей Армении, назвав их «горсткой вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести». Обращение было опубликовано 18 июля на фоне очередного обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Пост вызвал большой резонанс в армянской диаспоре. В телеграме у него более 318 тысяч просмотров, в фейсбуке его лайкнули более четырех тысяч человек, еще более 10 тысяч человек оставили эмодзи «возмутительно». Позже Симоньян опубликовала список представителей армянской диаспоры в России, поставивших свои подписи под обращением. В нем 26 фамилий. 28 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК прокомментировал претензии Маргариты Симоньян.
Симоньян: В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым.
Пашинян: Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это значит, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет, мы говорим, что Армения — гарант безопасности Нагорного Карабаха.
Симоньян: Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим «российским друзьям».
Пашинян: В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс.
Симоньян: Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе.
Пашинян: Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?