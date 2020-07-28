Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала пост с критикой действующих властей Армении, назвав их «горсткой вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести». Обращение было опубликовано 18 июля на фоне очередного обострения . Пост вызвал большой резонанс в армянской диаспоре. В телеграме у него более 318 тысяч просмотров, в фейсбуке его лайкнули более четырех тысяч человек, еще более 10 тысяч человек оставили эмодзи «возмутительно». Позже Симоньян опубликовала список представителей армянской диаспоры в России, поставивших свои подписи под обращением. В нем 26 фамилий. 28 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК прокомментировал претензии Маргариты Симоньян.

Симоньян: В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым.

Пашинян: Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это значит, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет, мы говорим, что Армения — гарант безопасности Нагорного Карабаха.

Симоньян: Исключительно из политической мести вы посадили — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим «российским друзьям».

Пашинян: В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс.

Симоньян: Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе.

Пашинян: Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена . Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?