Миллиардер Сергей Саркисов пообещал возместить ущерб азербайджанским бизнесменам, пострадавшим от погромов в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов призвал армянскую и азербайджанскую диаспоры прекратить погромы в Москве, возникшие на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Обращение бизнесмена, имеющего армянские корни, публикует РБК.

В заявлении Саркисова говорится, что ему стыдно «за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

Бизнесмен пообещал, что его семья возьмет на себя «обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами». «Уверен что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят также. Хочу заверить москвичей что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения» — говорится в обращении Саркисова.

12 июля в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения и обстрелы, в результате погибли в общей сложности около 20 человек.

24-25 июля в разных районах Москвы произошли стычки и столкновения между армянами и азербайджанцами, по итогам которых были задержаны более 30 человек и возбуждены несколько уголовных дел.

В посольстве Армении в Москве сообщили, что у армян возникли проблемы с работой в торговых центрах «Фуд Сити» и «Твой дом», принадлежащим выходцам из Азербайджана. Владелец компании «Киевская площадь» Год Нисанов, которому принадлежит «Фуд Сити», заявил в комментарии The Bell, что его компании «неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания».

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