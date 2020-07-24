Ереван обвинил Баку в организации нападений на армян за рубежом. Накануне в Москве подрались представители двух диаспор
Армения обвинила Азербайджан в организации нападений на представителей армянской диаспоры за рубежом. Заявление опубликовано на сайте армянского МИДа.
В сообщении говорится о «препятствовании работам структур дипломатической службы и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества» и угрозе безопасности дипломатического персонала.
По мнению дипломатического ведомства, эти действия «направляются государственными структурами Азербайджана».
Конкретных примеров или названий стран, где это происходит, МИД Армении не приводит.
Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений.
В московском районе Марьино в ночь на 24 июля произошла драка между армянами и азербайджанцами. ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту драки завели уголовные дела о хулиганстве и разбое. Задержаны не менее 25 человек.
Обновлено. По данным источника «Интерфакса», вечером 24 июля еще один конфликт произошел в кафе «Армянский дом» в районе Саларьево. «В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура», — сказал собеседник агентства.
В середине июля на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе произошли вооруженные столкновения. Баку сообщил о 12 погибших военнослужащих, Ереван — о пяти погибших и девяти раненых.