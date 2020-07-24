Ереван обвинил Баку в организации нападений на армян за рубежом. Накануне в Москве подрались представители двух диаспор

Армения обвинила Азербайджан в организации нападений на представителей армянской диаспоры за рубежом. Заявление опубликовано на сайте армянского МИДа.

В сообщении говорится о «препятствовании работам структур дипломатической службы и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества» и угрозе безопасности дипломатического персонала.

По мнению дипломатического ведомства, эти действия «направляются государственными структурами Азербайджана».

Конкретных примеров или названий стран, где это происходит, МИД Армении не приводит.

В московском районе Марьино в ночь на 24 июля произошла драка между армянами и азербайджанцами. ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту драки завели уголовные дела о хулиганстве и разбое. Задержаны не менее 25 человек.

Обновлено. По данным источника «Интерфакса», вечером 24 июля еще один конфликт произошел в кафе «Армянский дом» в районе Саларьево. «В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура», — сказал собеседник агентства.

В середине июля на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе произошли вооруженные столкновения. Баку сообщил о 12 погибших военнослужащих, Ереван — о пяти погибших и девяти раненых.