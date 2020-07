Американский «юрист-антифеминист» открыл стрельбу в доме судьи, а потом покончил с собой Судья недавно занялась делом, где фигурирует Джеффри Эпштейн

Журналисты перед домом судьи Эстер Салас, 20 июля 2020 года Mark Lennihan / AP / Sacanpix / LETA

19 июля в городе Норт-Брансуик (штат Нью-Джерси) мужчина в форме курьера FedEx застрелил 20-летнего студента Дэниела Эндерла и ранил его отца, 63-летнего адвоката Марка Эндерла. Мать Дэниела и жена Марка, федеральный судья Эстер Салас в этом время находилась в подвале дома, она не пострадала. На следующий день подозреваемого в нападении, 72-летнего Роя Дена Холландера нашли мертвым. По предварительным данным, он застрелился. Возле его тела обнаружили пустую посылку на имя судьи Салас.

Эстер Салас родилась в Калифорнии в семье кубинки и мексиканца. В 2011 году президент США Барак Обама назначил ее судьей федерального окружного суда Нью-Джерси. Она стала первой латиноамериканкой на этом посту. Ее самым громким процессом стало дело о финансовых махинациях героев реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» Терезы и Джо Джудиче. Недавно Салас начала рассматривать дело против Deutsche Bank. Инвесторы обвинили банк во лжи относительно своей политики против отмывания денег и снисходительном отношении к таким высокорисковым клиентам как .

Рой Холландер называл себя «юристом-антифеминистом», который защищает права мужчин. В 2007 году он подал в суд на несколько нью-йоркских ночных клубов из-за того, что они предоставляли женщинам бесплатный вход на некоторые вечерники. В 2008 году он судился с Колумбийским университетом в Нью-Йорке из-за его программы занятий только для женщин, заявив, что учебное заведении хочет сделать феминизм религией. Благодаря своим искам юрист получил известность; о нем писали The New York Times и The New Yorker, он появлялся на канале Fox News. Правда, его карьере это не помогло: суды отклоняли претензии Холландера, а в 2011 году он подал заявление о банкротстве. В то время его доход составлял около тысячи долларов в месяц, из которых около 700 приходилось на пособие.

С судьей Салас Холландер столкнулся при рассмотрении одного из дел. В 2015 году он представлял интересы молодой девушки, которая добивалась того, чтобы ее поставили на военный учет, на который в США ставят только мужчин. Но в 2019 году Холландер вышел из дела, передав его знакомому юристу. Он объяснил это тем, что у него нашли онкологическое заболевание (скорее всего, речь идет о меланоме) в терминальной стадии и что жить ему осталось недолго. Салас склонялась к тому, чтобы поддержать иск, но рассмотрение дела не окончено до сих пор.

Почему Холландер напал на дом судьи Салас, неизвестно. После того, как его назвали подозреваемым, журналисты нашли в интернете нечто вроде его мемуаров. Это книга на 1700 страниц, в которой Холландер называл Салас «ленивой и некомпетентной», но в то же время признавался, что хотел бы пригласить ее на свидание. Холландер также писал, что у него часто были проблемы с женщинами-судьями латиноамериканского происхождения, которые, по его словам, действовали под влиянием комплекса неполноценности. Мемуары Холландера полны ненависти в адрес не только женщин, но и представителей других рас. Белым мужчинам он, наоборот, сочувствовал.

В мемуарах Холландер также писал, что в 1999-2000 годах жил в России и работал в местном подразделении компании Kroll, которая занимается частными расследованиями. В России он встретил «блондинку с серо-голубыми волчьими глазами». Ее звали Алина Шипилина, они поженились в марте 2000 года в Краснодаре — а уже в декабре того же года развелись в Нью-Йорке. После развода Холландер жаловался, что бывшая жена использовала его для получения визы в США и заявляла об агрессии с его стороны, чтобы остаться в стране по закону о насилии против женщин. В 2011 году The New York Times писала, что «этот сложный развод помог направить его злость против феминисток и законов, которые он считает составленными в интересах женщин».

Следствие рассматривает версию о том, что перед смертью Холландер решил убить людей, которых считал врагами. В пользу этой теории говорит, в частности, отрывок из мемуаров, в котором он сравнивал себя с одиноким ковбоем, «отказавшимся сдаваться без боя». Холландера проверяют на причастность к убийству 52-летнего адвоката Марка Анжелуччи. Сообщается, что его тоже застрелил человек в форме FedEx. Холландер был зол на Анжелуччи, так как тот не пригласил его участвовать в деле о постановке женщины на военный учет — аналогичном тому, что рассматривает судья Салас. Также в машине Холландера нашли фотографию главного судьи апелляционного суда штата Нью-Йорк Джанет Дифиоре. Собирался ли он напасть на нее, неизвестно.

Ольга Корелина