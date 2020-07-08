Мишустин всего за месяц поменял свое мнение о безработице: если в июне все стабилизировалось, то сейчас есть угроза достижениям последних десятилетий Цепочка событий

Дмитрий Астахов / ТАСС / Scanpix / LETA

8 июня

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Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется . Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством. Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса (цитата по сайту правительства).

29 июня

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С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать (цитата по сайту правительства).

Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,7 миллиона человек, сообщил 30 июня замглавы Роструда Денис Васильев. В марте, когда пандемия коронавируса только начиналась, в России насчитывалось около 700 тысяч безработных. Министр труда Антон Котяков сообщил 15 июня, что рост безработицы замедлился: если с середины апреля до конца мая безработными в среднем регистрировались около 220–250 тысяч человек в неделю, то в первой половине июня — 150 тысяч человек.

8 июля

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Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, затрагивающими различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения (цитата по сайту правительства).