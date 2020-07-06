Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Суд вынес приговор журналистке Светлане Прокопьевой, назначил ей штраф в 500 тысяч рублей и, как мы знаем, признал ее виновной в оправдании терроризма за авторскую колонку о том, что действия 17-летнего архангельского террориста Жлобицкого, который напал на здание ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой. Как вам кажется, допустимо ли обсуждать ответственность государства за воспитание подрастающего поколения и что, по мнению Кремля, стоит делать в такой ситуации журналистам? Допустимо ли журналистам ставить вопросы об ответственности государства?

Дмитрий Песков: Вы знаете, поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать, это было бы некорректно. Как вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения и не будем это делать и впредь.

«Коммерсант FM»: А в таком случае в целом политика воспитания молодежи — это же один из приоритетов государства. Кто за него ответственен, кто этим должен заниматься? Чувствует ли Кремль, может быть, свою ответственность за воспитание молодежи?

Дмитрий Песков: Безусловно. И вы знаете, что на уровне президента, на уровне президентских советов неоднократно обсуждалась и продолжается, собственно говоря, работа, направленная на совершенствование воспитания молодежи. Безусловно, это ответственность и государства, и семьи. Эти темы постоянно находятся на повестке дня.

«Коммерсант FM»: А ответственность в этом отношении на ком лежит больше?

Дмитрий Песков: Больше или меньше, это я не буду вам говорить. Вы вполне можете ознакомиться на президентском сайте с материалами соответствующих заседаний, соответствующих комиссий президентских, которые были на протяжении последних нескольких лет.

«Эхо Москвы»: Я без просьбы оценить решение суда, но тем не менее там была позиция прокуратуры, которая просила шесть лет. Прокуратура подчиняется президенту. Можно ли говорить, что это видение президента — такой запрос из прокуратуры?

Дмитрий Песков: Нет. Почему? Прокуратура руководствуется не распоряжениями президента, а законом. Это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры.

«Эхо Москвы»: Наверняка в Кремле анализировали то, какой резонанс вызывает это дело. И многие журналисты говорят о том, что это серьезное наступление на свободу слова. Президент как гарант, в том числе и свободы слова и других прав и свобод граждан в Российской Федерации, как реагирует на такие высказывания?

Дмитрий Песков: В данном случае, поскольку здесь сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой терроризма, оправдания терроризма, поэтому здесь определенные нюансы присутствуют, правовые, которые, безусловно, принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

«Эхо Москвы»: Хочу уточнить. Понятно, что тематика действительно непростая, но значит ли это, можно ли расценивать это как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются те или иные теракты?

Дмитрий Песков: Нет, абсолютно не значит. Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом.