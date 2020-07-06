Суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей
Источник: Meduza
2-й Западный окружной военный суд в Пскове признал виновной по статье об оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву. Ей назначили наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей.
Прокуратура требовала для Прокопьевой шести лет колонии.
Журналистка собирается обжаловать приговор.
Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой возбудили после того, как в ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», посвященной теракту в архангельском здании ФСБ. Прокопьева возложила ответственность за случившееся на власти, заявив, что государство само создало все условия для того, чтобы граждане стали с ним бороться.