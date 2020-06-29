Журналист Карен Шаинян в рамках ютьюб-проекта выпустил фильм «Священный Русский Квир» — об истории гей- и квир-культуры в России.

Свой рассказ Шаинян начинает с гей-движения в Советском Союзе и кампании за отмену уголовной статьи о мужеложстве. По ходу фильма он рассказывает о первых гей-клубах в России, протестных акциях в защиту ЛГБТ, событиях 2013 года, когда Госдума приняла закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Также Шаинян говорит с теми, кто занимается квир-культурой прямо сейчас, в том числе с организатором гей-вечеринок Popoff Kitchen Никитой Егоровым-Кирилловым, соосновательницей квир-зина «Открытые» Сашей Казанцевой и основательницей проекта о Dragzina Машей Ворслав.

Внимание. В видео присутствует ненормативная лексика

Священный Русский Квир (18+) Карен Шаинян / Karen Shainyan

Цитаты из фильма

Илья Абатуров, бизнесмен, совладелец клубов «Центральная станция» и «Три обезьяны»

Мы ничего не знали, когда открывали первые клубы. Почему к нам приходили все? Валентино, Пако Рабан, покойный Александр Маккуин, ну, вот, все-все? Приходили, потому что некуда было пойти в Москве. Был клуб «Арлекино» на Красной Пресне. Я со своими друзьями еще до всех клубов туда приходил, с полубандитами. А там ковер меняют. Я говорю «А что?» «Да вчера из автомата прям зашел, расстреляли два стола». А кровь не успели замыть, новый ковролин кладут. Но 90-е годы, так и было, представляешь? И садились за пластмассовые столики, поет Сергей Пенкин, Лариса Долина, Ветлицкая.

Евгения Дебрянская, ЛГБТ-активистка, политик

Первая вечеринка в «Трех обезьянах», вот я ее очень хорошо помню, потому что все пришли, вот с такими глазами девчонки… Эта вечеринка была суперуспешной, клуб был битком набит. И все вышли посмотреть друг на друга. Оказывается, можно выйти из подполья наконец-то. Это был очень важный момент в жизни девчонок. То есть они встречались уже, смотрели друг на друга, находились в своей атмосфере.

Сева Галкин, арт-директор журнала «Квир»

Любой человек мог прийти в министерство печати, сказать: «Я собираюсь выпускать журнал, дайте мне ISBN». На нас была подписана администрация президента, потому что мы туда пять экземпляров отправляли по подписке. Они следили, знали, что мы есть. Мы никогда не жестили с порнухой, у нас была «Норма *** (члена)» в журнал — цифра три. Идеально было три *** в выпуске… Мы видели в интернете (и даже это в новостях было), что эти черные монахи, хоругвеносцы, они ритуально сделали копьеметание в журнал. Тогда для нас был первый звоночек, что начинает что-то сгущаться.

Никита Егоров-Кириллов, промоутер, основатель гей-вечеринок Popoff Kitchen

Момент был переломный. Как раз в 2013 году я собирался свалить. Я написал своей сестре, говорю: «Все, ****** (кошмар), здесь ад». У меня было ощущение первый раз в жизни, что страна, которую я люблю, она сказала, что я здесь лишний, что мне ***** здесь не место… Этот закон дал сигнал огромному количеству людей, что быть геем плохо, это ненормально. Как вообще можно быть счастливым в Москве, если тебе твое государство говорит: «Ты ненормальный».

Саша Казанцева, секс-блогерка, соосновательница квир-зина «Открытые»

Сейчас все потихонечку начинают прикалываться по всякой квироте, фем-темам, бодипозитиву. И это общемировая история. Россия не идет своим особым путем, Россия идет путем второго мира, то есть чуть-чуть с задержечкой, но эти нормы корректности приходят… Важно то, что это так или иначе происходит, ползет в этом направлении. Мы со всеми ползем и отмечаем радостные события на этом ползущем пути.