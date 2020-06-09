Даже среди толерантных людей обнаруживается страх перед геями, когда речь заходит о детях. Ведь дети — это святое, а в однополых парах они несчастны, отстают в развитии и — главное — чаще становятся геями. Но современная наука говорит, что гендерные модели детей не связаны с родителями. Детям вообще по барабану, одного пола родители или разного. В науке уже сложился консенсус: дети из однополых семей так же учатся — хорошо или плохо, — так же хорошо или плохо развиваются интеллектуально и эмоционально, так же социализируются — ничем не хуже и не лучше других. На все стороны жизни детей влияет не сексуальная ориентация родителей, а атмосфера в семье, социальное благополучие, деньги. Контраргументы обычно приводят люди, которые так или иначе связаны с религией. Они прикрывают религиозные догмы псевдонаучными аргументами. Это старая добрая охота на ведьм. Поправки, которые закрепят в Конституции союз мужчины и женщины как единственное определение семьи, — фашистские и дискриминационные. Так же, как аргументы из разряда биологии про «противоестественность». Если это противоестественно — не надо пользоваться холодильниками для хранения рыбы, ведь для нее естественно гнить. Государство не видит и не слышит десятки тысяч родителей-геев. Все гомосексуальные родители — мы все до жути боимся. Если я буду лезть на рожон слишком бодро — придут не за мной, придут за моими детьми.

Полностью видео Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете?» можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Карен Шаинян / YouTube