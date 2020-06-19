Виктор Бабарико Сергей Гриц / AP / Scanpix / LETA

РИА Новости: Вопрос по поводу Белоруссии. Там происходят довольно серьезные события. Одного из кандидатов в президенты, который сдал подписи и, как считают эксперты, является довольно серьезным соперником Александра Лукашенко, задержали. Следят ли в Кремле за ситуацией в Минске и что думают на эту тему?

Дмитрий Песков: Мы считаем это внутренним делом Белоруссии. И в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Что касается самих выборов, то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом по завершению.

РИА Новости: Просто со стороны правоохранительных органов Белоруссии прозвучали слова о том, что якобы Виктором Бабарико управляли из Москвы, в том числе «Газпром» и даже выше. Вот такого рода заявления звучат. Они не обижают Москву?

Дмитрий Песков: Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать. То есть подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными. Они должны подкрепляться какими-то аргументами.

«Эхо Москвы»: А Кремль не беспокоит, что во всей этой истории задеваются интересы компании, которая связана с Россией?

Дмитрий Песков: Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой государства. Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии.

«Эхо Москвы»: И по этому вопросу есть какая-то работа между Москвой и Минском? Потому что там происходит преследование уголовное.

Дмитрий Песков: Между Москвой и Минском осуществляются регулярные контакты на регулярной основе.

«Эхо Москвы»: Правильно ли я понимаю, что в Кремле не считают, что происходит что-то экстраординарное с российской компанией в связи с этой избирательной кампанией?

Дмитрий Песков: Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счет.

Bloomberg: Хотел бы уточнить в отношении Бабарико. В белорусских источниках упоминается не только «Газпром», но и что он связан с российским государством. Вы можете просто опровергнуть, что Бабарико не поддерживается Кремлем и не является кандидатом Кремля на выборах в Белоруссии?

Дмитрий Песков: У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа.