Первый канал заменил финальные титры «Брата 2» кадрами погромов в США Под песню «Гудбай, Америка» зрителям рассказали о крахе «ценностей свободного мира»

Первый канал показал в вечернем воскресном эфире 7 июня фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Показ был приурочен к двадцатилетию второго фильма.

При этом телеканал заменил финальные титры «Брата 2» кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых против полицейского насилия и расовой дискриминации. Под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Последнее письмо» (также известна как «Гудбай, Америка») зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Титры 20-летней давности заменили кадрами сегодняшних дней ровно в 21:00, отмечает «Фонтанка». Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа «Время». Сюжет доступен на сайте Первого канала.

Внимание. На кадрах присутствуют сцены насилия.

Fontanka Ru

«Главные ценности „свободного мира“ трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», — говорится в начале новостного сюжета.

Зрителей такое решение Первого канала возмутило.

Один из продюсеров фильма «Брат 2» Сергей Сельянов заявил «Газете.Ru», что Первый канал не нарушил закон об авторском праве, заменив титры на свои кадры. «Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают», — сказал он. Когда Сельянова спросили, как лично он относится к тому, что изначальный облик фильма изменили, он предложил посмотреть, как это сделали — «тупо или талантливо». «Фильм „Брат­ 2“ видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — добавил продюсер.

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший в «Брате 2» роль Виктора Багрова, отказался комментировать замену финальных титров. «Вам мало информации в мире кроме этой нарезки? Я ее не видел. Я вчера не включал телевизор. Вы спросите руководство Первого канала, я то тут при чем?» — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Обновление. В пресс-службе Первого канала сообщили, что не меняли финальные титры фильма «Брат 2». «Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с „Братом 2“ и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21:00 началась программа „Время“, первый сюжет которой вышел под песню группы „Наутилус Помпилиус“ „Гудбай, Америка“. А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — сообщили на телеканале. Судя по видеозаписи эфира, имена Сергея Бодрова и Алексея Балабанова с годами их жизни показали в тот момент, когда программа «Время» уже началась.

Рок-музыканты Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, написавшие песню «Гудбай, Америка», а также родственники режиссера Алексея Балабанова, скончавшегося в 2013 году, пока не комментировали случившееся.

Российские телеканалы традиционно показывают финальные титры фильмов в ускоренном режиме. В 2017 году режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин предлагал запретить телеканалам ускорять финальные титры, если там звучит авторская музыка.

Александр Бакланов Фото в анонсе: Первый канал