В петербургской больнице произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ. Три дня назад аппарат того же производителя загорелся в больнице в Москве

Пожарные у больницы Святого Георгия Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия утром 12 мая погибли пять человек. Возгорание произошло на шестом этаже в отделении, где лечились заболевшие COVID-19.

Все погибшие — пациенты с коронавирусной инфекцией, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Четверо из них находились в одной палате, где и начался пожар, еще один — в соседней (в прокуратуре отметили, что причина его смерти еще устанавливается).

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ. Как пишет Baza, загоревшийся аппарат был произведен на Уральском приборостроительном заводе. По данным издания, аппарат был новым — использовать его начали только 2 мая; до этого все аппараты в больнице были иностранного производства. Загоревшуюся модель — «Авента-М» — в частности, в начале апреля отправляли в США в качестве российской гуманитарной помощи.

В самой больнице РИА Новости сообщили, что аппараты поступили 1 мая и претензий к ним не было. Контракт на поставку «Авенты-М» был заключен 24 апреля — всего в рамках соглашения на сумму 441,3 миллиона рублей в больницу Святого Георгия должны были поставить 237 аппаратов.

Аналогичный случай 9 мая произошел в Москве: тогда из-за пожара в реанимационном отделении для больных ковидом погибла женщина, 300 человек были эвакуированы. По данным ТАСС, причиной инцидента в том случае также стало воспламенение кислородной смеси в аппарате ИВЛ после короткого замыкания, а сам аппарат также был произведен на Уральском приборостроительном заводе.

По факту пожара в петербургской больнице СК возбудил уголовное дело. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности всех аппаратов ИВЛ, установленных в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Как отмечает Baza, Уральский приборостроительный завод приостановил поставки своих аппаратов в больницы этих двух городов.

Григорий Левченко