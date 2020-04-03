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Россия отправила в США самолет с медицинскими изделиями для борьбы с коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил президент США Дональд Трамп. «Россия прислала нам очень-очень большой самолет с грузом медицинского оборудования, что было очень мило», — сказал он. Трамп говорил о прибытии самолета в прошедшем времени, но на самом деле борт вылетел из России только два дня спустя. Это был самолет Минобороны РФ Ан-124, на нем доставили не только медицинскую технику, но и средства личной защиты.

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США TASS

Кремль назвал отправку медицинских изделий «помощью гуманитарного характера». Госдепартамент заявил, что США их купили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин договорились об отправке груза во время телефонного разговора 30 марта. Песков назвал это «помощью гуманитарного характера». Но позднее Госдепартамент сообщил, что Россия не подарила груз, как это обычно бывает с гуманитарной помощью, а продала. При этом в пресс-релизе Госдепартамента говорилось, что «в прошлом две страны оказывали друг другу гуманитарную помощь… и, без сомнения, продолжат делать это в будущем».

Как пояснил российский МИД, «гуманитарный груз» для США наполовину оплатили американцы, наполовину — Российский фонд прямых инвестиций. Сам РФПИ объяснил свое участие тем, что является партнером для американских компаний на российском рынке и выступает за развитие диалога между Россией и США. Фонд добавил, что в данный момент договаривается о возможной доставке груза из Штатов и ожидает, что «американские партнеры могут оплатить половину его стоимости». Сколько стоил проданный США груз и как удалось осуществить продажу, если в России с начала марта введен запрет на экспорт медицинских изделий, ни МИД, ни РФПИ не уточнили.

Часть отправленной в США медтехники произвела компания, которая находится под американскими санкциями. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких «Авента М». Их выпускает концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в «Ростех». КРЭТ находится под санкциями США, поэтому американское правительство не имеет права покупать его товары, если только Минфин США не выдаст на это специальное разрешение. Представители КРЭТ заявили РБК, что поставляют аппараты ИВЛ только российскому государству и что «оказание помощи по межгосударственной линии является прерогативой президента и правительства».

РФПИ, который участвовал в оплате «гуманитарного груза», тоже находится под санкциями США, отмечает РБК. Но это не блокирующие санкции, как у КРЭТ, а менее жесткие секторальные. Фонду запрещено привлекать в США долгосрочное финансирование, но не запрещено поставлять товары в страну, тем более на безвозмездной основе. Поэтому РФПИ не нарушил санкционный режим, оплатив часть «гуманитарного груза» в США.

Ольга Корелина