Великобритания начала снимать карантин из-за коронавируса. В июне откроются школы и магазины, возобновится чемпионат Англии по футболу

Лондон. 10 мая 2020 года Henry Nicholls / Reuters / Scanpix / LETA

Великобритания объявила о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса. 11 мая правительство опубликовало соответствующий план — 60-страничный документ, который предусматривает три этапа снятия карантина в течение мая, июня и июля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план в парламенте. При этом он отметил, что сделать так, чтобы экономика восстанавливалась, а коронавирус не распространялся, будет чрезвычайно сложно.

Первый этап снятия карантина начнется 13 мая. На этом этапе люди, которые не могут работать удаленно (например, строители или заводские рабочие) смогут вернуться к работе. Работодатели должны будут позаботиться о хорошей вентиляции в помещениях и дезинфекции поверхностей. Можно будет заниматься спортом вне дома, а также проводить время на свежем воздухе — но максимум с одним человеком, который с вами не живет, и при соблюдении дистанции в два метра. Общественным транспортом пользоваться не рекомендуется, в больших закрытых помещениях (например, в магазинах или в метро) надо носить маски, можно самодельные.

Начало второго этапа намечено на 1 июня, но дата может измениться. На этом этапе планируется возобновить работу детских садов и школ. Все ученики младшей школы должны будут вернуться к учебе на месяц до летних каникул (они в Великобритании начинаются в июле), если это будет возможно. Начнут открываться магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Культурные мероприятия и спортивные соревнования возобновятся — но без зрителей, только с видеотрансляцией. По неофициальной информации, прерванный в марте чемпионат Англии может возобновиться 12 июня.

Третий этап начнется с 4 июля. Будет открыта по меньшей мере часть заведений, закрытых ранее: кафе, ресторанов и пабов, салонов красоты, гостиниц, храмов и кинотеатров. К этой фазе снятия ограничений правительство перейдет, если ситуация с коронавирусом в Великобритании будет улучшаться. «В течение следующих двух месяцев мы будем руководствоваться не просто надеждой или экономической целесообразностью. Мы будем руководствоваться наукой и состоянием системы здравоохранения», — заверил Борис Джонсон.

Штраф за несоблюдение ограничений увеличится. Сейчас для тех, кто нарушает карантинные меры, предусмотрен штраф в 60 фунтов стерлингов. Власти Великобритании увеличат его до 100 фунтов. За каждое последующее нарушение штраф будет удваиваться, а его максимальный размер достигнет 3200 фунтов. Также, по словам Джонсона, «скоро настанет время» ввести карантин для тех, кто будет приезжать в Великобританию (страна не закрывала границы). Премьер не уточнил, когда начнет действовать эта мера, и насколько долгим будет карантин. Неофициально сообщалось, что он будет длиться 14 дней.

Великобритания — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 11 мая там выявлено 224 тысячи случаев коронавируса, 32 тысячи человек умерли. Среди заболевших COVID-19 был Борис Джонсон. Ограничения в Великобритании начали вводить с начала марта: 7 марта власти предписали соблюдать изоляцию людям с симптомами коронавируса, а с 23 марта ввели всеобщий карантин. Сейчас, по данным правительства, в стране опустился в среднем до 0,5-0,9; это означает, что количество зараженных снижается.

Ольга Корелина