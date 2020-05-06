В Германии сняли часть ограничений из-за коронавируса. Все магазины открываются, футбольный чемпионат возобновится без зрителей

Урок в школе немецкого города Эттлинген, 4 мая 2020 года Matthias Hangst / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о смягчении ограничений из-за коронавируса. Главное послабление — работать могут начать все магазины вне зависимости от их размера, в конце апреля разрешили заново открыться магазинам площадью не более 800 квадратных метров. Это решение было принято федеральными властями совместно с премьер-министрами земель.

В Германии на 6 мая подтверждено 167 тысяч случаев коронавируса. По этому показателю страна занимает шестое место в мире. При этом активных случаев — лишь около 22 тысяч (137 тысяч заразившихся выздоровели, 6993 умерли), а ежедневное число новых случаев, которое росло во второй половине марта и первой половине апреля, со второй половины апреля идет на спад. Как заявила Меркель, последние данные «очень обнадеживают» и первая фаза пандемии в Германии пройдена, хотя впереди еще долгий путь.

Ограничения социальных контактов остаются в силе до 5 июня. Вскоре, однако, они могут быть облегчены. Будут разрешены встречи людей, живущих в двух разных домохозяйствах. Обязательным остается соблюдение дистанции в полтора метра, а также ношение масок в публичных местах. Никакой новой информации по открытию границ и летнему отдыху Меркель не анонсировала.

Земельные власти получили право возобновлять локальные ограничения. Это можно будет делать, если в том или ином округе или городе за семь дней будет зафиксировано более 50 новых заражений на 100 тысяч жителей. Кроме того, региональные власти будут решать, когда и как открывать рестораны и кафе. В Берлине рестораны планируют открыть с 15 мая.

Чемпионат Германии по футболу возобновится без зрителей во второй половине мая. Таким образом, Бундеслига станет первым из европейских первенств, которое стартует после остановки из-за пандемии. Точная дата пока неизвестна: это может быть 15 или 21 мая. Все участники матчей, а также обслуживающий персонал должны будут соблюдать строгие меры безопасности

Ограничения из-за коронавируса в Германии ввели в середине марта. В стране закрыли многие магазины, бары, театры, музеи, спортивные сооружения, игровые площадки и другие места, предполагающие скопление людей. Также были закрыты детские сады, школы и университеты, запрещены богослужения и туристические поездки. Жителям Германии запретили собираться больше чем по двое.

Власти Германии начали постепенно снимать ограничения в середине апреля. Разрешение открыться получили непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров (при соблюдении строгих санитарных норм). С начала мая разрешили открыть парикмахерские, храмы, некоторые музеи, зоопарки и детские площадки, постепенно начали возобновляться занятия в школах.

В стране все еще действуют ограничительные меры. Например, запрет собираться больше чем по двое в большинстве федеральных земель продлен до 10 мая, а запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования и музыкальные фестивали, — до 31 августа. Отменен, в частности, «Октоберфест». Также жители Германии должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски в общественных местах.

Ольга Корелина, Дмитрий Карцев