Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса.

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить работу при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

Школы начнут постепенно открываться с 4 мая — сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Германия — одно из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции государств. Там официально подтверждены почти 133 тысячи случаев. С другой стороны, в Германии умерли от болезни около 3,5 тысяч человек — в несколько раз меньше, чем в Испании, Италии или Франции при сравнимом количестве заразившихся.