В Германии запретили собираться больше, чем по двое

Правительство Германии ужесточило меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством. Об этом вечером 22 марта заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством 16 федеральных земель.

Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Запрет вводится на две ближайшие недели. Контролировать его исполнение будет полиция.

Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.

Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли.