Александр Щербак / ТАСС

Митрополит Тихон, которого называют духовником Путина, рассказал о взломе своей электронной почты. Ему якобы предлагали вернуть переписку за 10 миллионов рублей

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого СМИ неоднократно называли духовником президента России Владимира Путина, рассказал РИА Новости о взломе своей электронной почты.

«Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить 10 миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», — сказал митрополит.

Он пояснил, что отказался выкупить собственную переписку, потому что не хочет «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес». «Я знаю, что компетентные органы ищут взломщиков, но найдут или нет — посмотрим», — сказал иерарх. Он добавил, что относится к произошедшему «совершенно спокойно» и «никакой крови» не жаждет.

Фрагменты переписки Тихона публикуют в телеграме. При общении с митрополитом Мединский и Михалков нелестно отзывались о Серебренникове и Богомолове

Анонимный телеграм-канал Black Mirror специализируется на сливах архивов электронной почты известных в России людей. Там публиковали, например, переписку бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова и «архив юридической и финансовой информации» семьи Ротенбергов. Канал публикует фрагменты украденных архивов и, по всей видимости, выставляет их полные версии на продажу.

Black Mirror утверждал, что архив митрополита Тихона содержит «44 тысяч писем и 40 гигабайт информации (2008-2020 годы)», а также несколько десятков аудиофайлов и видеофайлов. Фрагменты переписки священнослужителя начали публиковаться в январе 2020 года. Black Mirror выкладывал их сам и передавал другим телеграм-каналам. Скриншоты писем, якобы полученных и отправленных митрополитом, публиковали, в частности, телеграм-каналы «Незыгарь», «Как-то вот так», «Аминь?».

Первые письма 24 января выложил «Незыгарь». Утверждалось, что это фрагмент переписки с бывшим министром культуры России Владимиром Мединским. Согласно скриншотам, Тихон отправлял Мединскому свою пьесу «Грифон» на рецензию, а Мединский готовил для него справку по . Также был опубликован скриншот письма Мединского режиссеру Никите Михалкову, в котором он якобы называл «застенчивым воришкой». Письма датированы 2018-2019 годами.

Согласно другим письмам, Тихон поддерживал неформальные отношения с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, получал от него помощь в реконструкции Сретенского монастыря в Москве (Тихон был наместником монастыря в 1995-2018 годах), и имел отношение к съемкам документального проекта про «Роснефть» с бюджетом в 28 миллионов рублей. Кроме того, как следует из писем, Тихону докладывали о и материалах «Медузы» об организации «Христианское государство» (в формулировке «латвийско-фашистская „Медуза“, раскручивающая либеральных провокаторов из фейкового Хр.-г-ва „Святая Русь“»)

29 апреля Black Mirror выложил аудиозапись от 2018 года, на которой митрополит Тихон якобы обсуждает с режиссером Никитой Михалковым, как РПЦ стоит реагировать на спектакли с «кощунственными намеками». В качестве примера такого спектакля Тихон называет постановку Константина Богомолова «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова. «Богомолов — мерзавец, провокатор», — отзывается Михалков. Он считает, что спектакль следует «снять нахер и все», под предлогом того, что он себя изжил, «без всякого намека на церковь»; по мнению Михалкова, худрук МХТ Сергей Женовач «это может сделать». Михалков также советует «создать негласную опричнину», но выступать лишь против «бездарных вещей, которые только эпатируют», а не «огульно всех клеймить и вешать». Также Михалков вспоминает, что «впендюрил по полной программе в » блогеру Руслану Соколовскому за , и «поднял волну», после которой того осудили.

Телеграм-канал, публикующий переписку митрополита Тихона, утверждает, что не просил за нее 10 миллионов рублей

После того, как митрополит Тихон заявил, что его электронную почту взломали и потребовали за письма 10 миллионов рублей, канал Black Mirror ответил, что не требовал данную сумму. «Команда BlackMirror предполагает, что уважаемого митрополита Тихона ввели в заблуждение всевозможные „решальщики“ и „помощники“, заодно решив „навариться“ на „решении проблемы“», — говорится в сообщении администраторов канала.

При этом телеграм-канал заявил, что архив митрополита Тихона «экспонируется в нашем приватном канале» и «в любой момент может быть передан любому заинтересанту после переговоров и соблюдения определенных условий». «Эти условия далеки от тех, что озвучили митрополиту Тихону его „помощники“ и „решальщики“», — утверждает телеграм-канал.

Ольга Корелина