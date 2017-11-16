15 ноября на «Дожде» вышел документальный фильм Сергея Ерженкова и Владислава Пушкарева под названием «Духовник». Он посвящен наместнику Сретенского монастыря епископу Тихону Шевкунову — его в СМИ неоднократно называли духовником президента России Владимира Путина. Если у вас нет времени смотреть весь 40-минутный фильм , вот его краткий пересказ.

Георгий Шевкунов окончил сценарный факультет ВГИКа, но сразу после защиты диплома отправился в Псково-Печерский монастырь. Имя Тихон он принял в честь , обряд пострига прошел в Донском монастыре, где похоронен предстоятель РПЦ. Причем в годовщину вступления патриарха Тихона на престол, 18 ноября 1991 года, монастырь подожгли. Шевкунов обвинил в этом православную церковь за рубежом — якобы бывший епископ Сан-Францисский и Западно-Американский Василий Родзянко прислал ему телеграмму «Скоро повстречаешь Тихона». После пожара в монастыре Тихон нашел мощи патриарха: «Когда подняли крышку гроба, я дерзновенно, Господи, прости, запустил туда руку, с благословения, и просто схватил человека за руку, за плечо, живое плечо».

В начале 1990-х в РПЦ началась борьба с «либералами» — священниками, которые, например, хотели служить на русском языке, что строго запрещалось в советское время. Одним из «либералов» был отец Георгий Кочетков, в его храме устроили погром, а потом и вовсе запретили служить на три года. За зачистку Кочеткова отвечал именно Тихон (тогда еще иеромонах) при поддержке «казаков и черносотенцев с хоругвями наперевес». Один из участников этих провокаций против Кочеткова, казачий атаман Вячеслав Демин, теперь открыто называет Шевкунова членом «чекистской церкви».

Сретенский монастырь, где наместником стал Тихон, — любимый храм офицеров ФСБ (находится рядом, на Большой Лубянке). В этот монастырь будущего президента Владимира Путина привел предприниматель Сергей Пугачев (сейчас скрывается от российского следствия в Ницце), прихожанкой потом стала и жена Путина Людмила. Кстати, именно там (в годовщину Октябрьской революции!) замироточила икона Николая II, с которой ходила на акцию «Бессмертный полк» Наталья Поклонская. Сам Пугачев категоричен: «У Путина, естественно, нет никакого духовника. По крайней мере, по моему мнению, Путин неверующий человек».

Епископ Тихон критикует современных российских режиссеров. Анонимные источники рассказали, что именно он на встречах с Путиным высказывался против Кирилла Серебренникова, за которым потом установила слежку ФСБ. Впрочем, друзья Тихона отрицают «точки соприкосновения» епископа и режиссера. За консервативность взглядов Тихону регулярно достается от патриарха Кирилла — якобы предстоятель Церкви добивается того, чтобы епископ не участвовал в совместных мероприятиях с президентом.

Полностью фильм «Духовник» можно посмотреть на «Дожде».