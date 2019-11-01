Анонимный телеграм-канал продает «переписку Сергея Капкова». В ней говорится о подкупе чиновников ФИФА ради проведения ЧМ-2018 в России

Сергей Капков Александр Щербак / ТАСС / Vida Press

Анонимный телеграм-канал Black Mirror продает переписку Сергея Капкова, в которой идет речь о подкупе чиновников ФИФА в обмен на право провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Это обнаружила газета The Guardian.

Black Mirror был создан в начале августа 2019 года, сейчас у канала чуть больше четырех тысяч подписчиков. В нем публикуют скриншоты писем и документов — как утверждается, это фрагменты переписки известных людей, например, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина и миллиардера Олега Дерипаски.

Письма Сергея Капкова — бывшего депутата Госдумы, директора Парка Горького и главы департамента культуры Москвы — стали появляться в Black Mirror с конца августа. Телеграм-канал утверждал, что получил доступ к переписке Капкова за 2010-2019 годы.

29 октября в канале были опубликованы скриншоты документов из письма от 15 марта 2010 года (Капков тогда был депутатом Госдумы и вице-президентом Российского футбольного союза). Документы содержат досье на тогдашних членов исполкома ФИФА и описание способов найти к ним «подход» — в том числе с помощью взяток. Согласно скриншотам, на британского футбольного функционера Джеффа Томпсона следует воздействовать через ценные подарки жене, а поддержкой Франца Беккенбауэра можно заручиться за три миллиона евро.

Дополнительные скриншоты документов из этого письма в тот же день опубликовал The Insider (издание утверждало, что получило от Black Mirror полный файл послания). В них указано, что отправителем письма стал Александр Джорджадзе, который в 2010 году работал заместителем директора оргкомитета «Россия-2018», а среди получателей был Сергей Капков, Аркадий Дворкович, который на тот момент был помощником президента РФ, и помощник Игоря Шувалова, тогда работавшего первым вице-премьером.

В этом и других фрагментах переписки, выложенных в Black Mirror, нет свидетельств того, что получившие письмо чиновники действительно кого-то подкупали. После публикации The Insider почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил ТАСС, что не верит в подлинность выложенной переписки. Джорджадзе назвал ее сфабрикованной. «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 в честной конкурентной борьбе», — заявил он Sports.ru.

В Black Mirror регулярно появляется сообщение «Массив передается однократно» — и адрес электронной почты, через который можно обсуждать «условия». Последний такой пост был опубликован 31 октября. The Guardian пишет, что автор (или авторы) канала продает полученные архивы. Представитель Black Mirror заявил изданию, что публиковал письмо с досье на членов исполкома ФИФА и другие письма в качестве примера, чтобы стимулировать интерес потенциальных «приобретателей». При этом собеседник The Guardian избегал напрямую говорить, что передаст архив за деньги, и отказался назвать сумму, которую хочет получить за это.

Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года в декабре 2010-го. Спустя пять лет в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, высокопоставленных функционеров организации заподозрили в получении взяток при распределении прав на телетрансляции и голосовании при выборе стран-хозяек чемпионатов (ФИФА заявила, что Россия получила право на ЧМ честно). Глава футбольной федерации Йозеф Блаттер ушел в отставку, ряду ее функционеров были предъявлены обвинения в коррупции. В 2018 году бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут получил девять лет тюрьмы по делу о взятках.

Ольга Корелина