Вице-президент ФИФА получил девять лет тюрьмы по делу о коррупции

Экс-руководитель Южноамериканской конфедерации футбола, бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут, приговорен к девяти годам тюрьмы за получение взяток. Решение вынес суд Нью-Йорка, сообщает агентство Reuters.

У 60-летнего парагвайца также конфискуют более трех миллионов долларов, и он должен будет выплатить миллионный штраф.

В декабре 2017 года присяжные признали Напоута виновным в получении взятки почти в три с половиной миллиона долларов и вымогательстве 25 миллионов.

Вместе с ним по этому делу проходили экс-руководители Федераций футбола Перу и Бразилии Мануэль Бурга и Хосе Мария Марин. Первый был оправдан, второй — приговорен к четырем годам тюрьмы и крупному штрафу.