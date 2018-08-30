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Вице-президент ФИФА получил девять лет тюрьмы по делу о коррупции

Reuters
06:52, 30 августа 2018
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Экс-руководитель Южноамериканской конфедерации футбола, бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут, приговорен к девяти годам тюрьмы за получение взяток. Решение вынес суд Нью-Йорка, сообщает агентство Reuters.

У 60-летнего парагвайца также конфискуют более трех миллионов долларов, и он должен будет выплатить миллионный штраф.

В декабре 2017 года присяжные признали Напоута виновным в получении взятки почти в три с половиной миллиона долларов и вымогательстве 25 миллионов.

Вместе с ним по этому делу проходили экс-руководители Федераций футбола Перу и Бразилии Мануэль Бурга и Хосе Мария Марин. Первый был оправдан, второй — приговорен к четырем годам тюрьмы и крупному штрафу.

В мае 2015 года ФИФА оказалась в центре коррупционного скандала. Высокопоставленных сотрудников федерации заподозрили в получении взяток при распределении прав на телетрансляции и голосовании при выборе стран-хозяек чемпионатов.
Минюст США предъявлял обвинения 14 футбольным чиновникам. По данным американских властей, за 24 года они получили взяток на сумму 150 миллионов долларов. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят более 40 человек.
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